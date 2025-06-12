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Захарова рассказала о бацилле, которую подхватил глава МИД Германии

Захарова рассказала о бацилле, которую подхватил глава МИД Германии - 12.06.2025, ПРАЙМ

Захарова рассказала о бацилле, которую подхватил глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подхватил ту же бациллу, что и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говоря о стремлении России к войне, заявила... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T22:59+0300

2025-06-12T22:59+0300

2025-06-12T22:59+0300

политика

мария захарова

мид фрг

йоханн вадефуль

анналена бербок

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подхватил ту же бациллу, что и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говоря о стремлении России к войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу. Ничего, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы дипведомства ФРГ о том, что Россия якобы не готова к переговорам, а стремится к войне. Она напомнила, что именно Германия в лице бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель обманула мировое сообщество - на словах демонстрировала желание выполнять минские соглашения, а на деле стремилась накачать Киев оружием и "столкнуть в пучину кровопролития". "Это Британия (экс-премьер Британии Борис Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022, это США (экс-президент Джо Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией", - добавила Захарова. Ранее Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного "Веймарского формата" заявил, что не видит подходящего повода и возможности для контакта со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

https://1prime.ru/20250612/germaniya-858444268.html

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мария захарова, мид фрг, йоханн вадефуль, анналена бербок