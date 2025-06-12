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Захарова рассказала о бацилле, которую подхватил глава МИД Германии
Захарова рассказала о бацилле, которую подхватил глава МИД Германии - 12.06.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о бацилле, которую подхватил глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подхватил ту же бациллу, что и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говоря о стремлении России к войне, заявила... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T22:59+0300
2025-06-12T22:59+0300
2025-06-12T22:59+0300
политика
мария захарова
мид фрг
йоханн вадефуль
анналена бербок
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подхватил ту же бациллу, что и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говоря о стремлении России к войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу. Ничего, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы дипведомства ФРГ о том, что Россия якобы не готова к переговорам, а стремится к войне. Она напомнила, что именно Германия в лице бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель обманула мировое сообщество - на словах демонстрировала желание выполнять минские соглашения, а на деле стремилась накачать Киев оружием и "столкнуть в пучину кровопролития". "Это Британия (экс-премьер Британии Борис Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022, это США (экс-президент Джо Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией", - добавила Захарова. Ранее Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного "Веймарского формата" заявил, что не видит подходящего повода и возможности для контакта со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
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мария захарова, мид фрг, йоханн вадефуль, анналена бербок
Политика, Мария Захарова, МИД ФРГ, Йоханн Вадефуль, Анналена Бербок
Захарова рассказала о бацилле, которую подхватил глава МИД Германии
Захарова: министра иностранных дел ФРГ подхватил ту же бациллу, что и Бербок
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подхватил ту же бациллу, что и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говоря о стремлении России к войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу. Ничего, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы дипведомства ФРГ о том, что Россия якобы не готова к переговорам, а стремится к войне.
Она напомнила, что именно Германия в лице бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель обманула мировое сообщество - на словах демонстрировала желание выполнять минские соглашения, а на деле стремилась накачать Киев оружием и "столкнуть в пучину кровопролития".
"Это Британия (экс-премьер Британии Борис Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022, это США (экс-президент Джо Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией", - добавила Захарова.
Глава МИД Германии оценил возможности для переговоров с Лавровым
Ранее Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного "Веймарского формата" заявил, что не видит подходящего повода и возможности для контакта со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.