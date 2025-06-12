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Третья группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Третья группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины
Третья группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины - 12.06.2025, ПРАЙМ
Третья группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины
Третья группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:34+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Третья группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей, сообщили в Минобороны РФ. "Двенадцатого июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в МО РФ.
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россия, минобороны рф, украина, вс рф
РОССИЯ, Минобороны РФ, УКРАИНА, ВС РФ
14:34 12.06.2025
 
Третья группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины

Минобороны: третья группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Третья группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей, сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в МО РФ.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины
10 июня, 17:19
 
РОССИЯМинобороны РФУКРАИНАВС РФ
 
 
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