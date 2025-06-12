https://1prime.ru/20250612/voennosluzhaschie-858437716.html

Третья группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины

Третья группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины - 12.06.2025, ПРАЙМ

Третья группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины

Третья группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T14:34+0300

2025-06-12T14:34+0300

2025-06-12T14:34+0300

россия

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Третья группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей, сообщили в Минобороны РФ. "Двенадцатого июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в МО РФ.

https://1prime.ru/20250610/voennye-858378765.html

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россия, минобороны рф, украина, вс рф