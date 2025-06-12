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В АКРА сообщили, как пошлины Трампа замедлили рост мирового ВВП

В АКРА сообщили, как пошлины Трампа замедлили рост мирового ВВП - 12.06.2025, ПРАЙМ

В АКРА сообщили, как пошлины Трампа замедлили рост мирового ВВП

Мировая экономика по итогам этого года ощутит на себе последствия торговых войн и, вероятно, замедлит рост на 0,5–0,8 процентного пункта по сравнению с прошлым... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T19:00+0300

2025-06-12T19:00+0300

2025-06-12T19:00+0300

экономика

акра

пошлины

дональд трамп

мировой ввп

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Мировая экономика по итогам этого года ощутит на себе последствия торговых войн и, вероятно, замедлит рост на 0,5–0,8 процентного пункта по сравнению с прошлым годом, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Мировая экономика почувствует эффект от роста пошлин и нетарифных барьеров в международной торговле и, вероятнее всего, замедлит рост на 0,5–0,8 процентного пункта относительно 2024 года", - сказал Гусаков в ответ на вопрос, какие темпы роста мирового ВВП он ожидает по итогам года. Он также отметил, что развитые страны ощущают достаточно сильное негативное влияние демографических трендов. А многие закредитованные страны переживают цикл роста процентных ставок, "что оказывает давление на их бюджетные возможности и инвестиции". Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Крайний срок завершения торговых переговоров пока установлен на 8 июля, однако Трамп уже сказал, что готов продлить его. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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акра, пошлины, дональд трамп, мировой ввп