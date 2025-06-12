https://1prime.ru/20250612/zelenskiy-858432780.html

"Зависит от него": Зеленский снова попытался дать советы Трампу по России

"Зависит от него": Зеленский снова попытался дать советы Трампу по России - 12.06.2025, ПРАЙМ

"Зависит от него": Зеленский снова попытался дать советы Трампу по России

Зеленский вновь предпринял попытку дать указания президенту США Дональду Трампу относительно его действий по отношению к России, о чем сообщает издание... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T10:45+0300

2025-06-12T10:45+0300

2025-06-12T10:45+0300

политика

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россия

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Зеленский вновь предпринял попытку дать указания президенту США Дональду Трампу относительно его действий по отношению к России, о чем сообщает издание Politico.В частности, Зеленский потребовал от США ужесточения антироссийских санкций."Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", — заявил глава киевского режима.В понедельник депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде" сообщил, что ожидается ухудшение американо-украинских отношений в ближайшей перспективе. При этом он не исключил прекращения Трампом военной помощи, предоставленной Киеву администрацией бывшего президента США Джо Байдена.Американский сенатор Линдси Грэм* является сторонником введения жестких санкций в отношении России. Предложенный им подход к оказанию давления на Москву включает введение рестрикций в отношении высокопоставленных российских чиновников и ключевых экономических секторов, а также санкций против стран, которые сотрудничают с Россией. Тем не менее, как сообщила 6 июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа пытается добиться от Грэма* смягчения его законопроекта. Согласно изданию, в Белом доме существуют опасения, что ужесточение санкций может помешать усилиям Трампа по установлению диалога с Россией и разрешению украинского конфликта.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, россия