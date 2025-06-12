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"Зависит от него": Зеленский снова попытался дать советы Трампу по России - 12.06.2025, ПРАЙМ
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"Зависит от него": Зеленский снова попытался дать советы Трампу по России
"Зависит от него": Зеленский снова попытался дать советы Трампу по России - 12.06.2025, ПРАЙМ
"Зависит от него": Зеленский снова попытался дать советы Трампу по России
Зеленский вновь предпринял попытку дать указания президенту США Дональду Трампу относительно его действий по отношению к России, о чем сообщает издание... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T10:45+0300
2025-06-12T10:45+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Зеленский вновь предпринял попытку дать указания президенту США Дональду Трампу относительно его действий по отношению к России, о чем сообщает издание Politico.В частности, Зеленский потребовал от США ужесточения антироссийских санкций."Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", — заявил глава киевского режима.В понедельник депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде" сообщил, что ожидается ухудшение американо-украинских отношений в ближайшей перспективе. При этом он не исключил прекращения Трампом военной помощи, предоставленной Киеву администрацией бывшего президента США Джо Байдена.Американский сенатор Линдси Грэм* является сторонником введения жестких санкций в отношении России. Предложенный им подход к оказанию давления на Москву включает введение рестрикций в отношении высокопоставленных российских чиновников и ключевых экономических секторов, а также санкций против стран, которые сотрудничают с Россией. Тем не менее, как сообщила 6 июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа пытается добиться от Грэма* смягчения его законопроекта. Согласно изданию, в Белом доме существуют опасения, что ужесточение санкций может помешать усилиям Трампа по установлению диалога с Россией и разрешению украинского конфликта.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, россия
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
10:45 12.06.2025
 
"Зависит от него": Зеленский снова попытался дать советы Трампу по России

Зеленский: от Трампа зависит скорость принятия решений по конфликту на Украине

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Зеленский вновь предпринял попытку дать указания президенту США Дональду Трампу относительно его действий по отношению к России, о чем сообщает издание Politico.
В частности, Зеленский потребовал от США ужесточения антироссийских санкций.
"Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", — заявил глава киевского режима.
В понедельник депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде" сообщил, что ожидается ухудшение американо-украинских отношений в ближайшей перспективе. При этом он не исключил прекращения Трампом военной помощи, предоставленной Киеву администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Американский сенатор Линдси Грэм* является сторонником введения жестких санкций в отношении России. Предложенный им подход к оказанию давления на Москву включает введение рестрикций в отношении высокопоставленных российских чиновников и ключевых экономических секторов, а также санкций против стран, которые сотрудничают с Россией. Тем не менее, как сообщила 6 июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа пытается добиться от Грэма* смягчения его законопроекта. Согласно изданию, в Белом доме существуют опасения, что ужесточение санкций может помешать усилиям Трампа по установлению диалога с Россией и разрешению украинского конфликта.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампРОССИЯ
 
 
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