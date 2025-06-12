https://1prime.ru/20250612/zelenskiy-858437298.html

"Отчаянно пытается": Зеленский удивил журналиста новым заявлением о России

"Отчаянно пытается": Зеленский удивил журналиста новым заявлением о России - 12.06.2025, ПРАЙМ

"Отчаянно пытается": Зеленский удивил журналиста новым заявлением о России

Журналист Чей Боуз подверг критике высказывание Владимира Зеленского относительно Одессы и предполагаемых целей России."Зеленский отчаянно пытается выкачать из... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T14:13+0300

2025-06-12T14:13+0300

2025-06-12T14:13+0300

политика

украина

владимир зеленский

одесса

европа

россия

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз подверг критике высказывание Владимира Зеленского относительно Одессы и предполагаемых целей России."Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно больше наличных и оружия", — написал журналист в соцсети X.Ранее Зеленский заявил, что российские войска, по его утверждению, нацелились на Одессу с целью дальнейшего выхода к границам Молдовы и Румынии.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно пояснил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку подобный ход для России является бессмысленным. Президент также обратил внимание на систематические запугивания западных политиков граждан Европы мнимой угрозой со стороны России с целью отвлечения внимания от реальных внутренних проблем. Однако, как отметил Путин, умные люди прекрасно понимают, что подобные запугивания являются фейками.

https://1prime.ru/20250612/zelenskiy-858432780.html

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одесса

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украина, владимир зеленский, одесса, европа, россия