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"Хотел решений": Зеленский вновь попытался оправдать истерику в Белом доме

"Хотел решений": Зеленский вновь попытался оправдать истерику в Белом доме - 12.06.2025, ПРАЙМ

"Хотел решений": Зеленский вновь попытался оправдать истерику в Белом доме

Владимир Зеленский в очередной раз предпринял попытку оправдать свою истерику в Белом доме в феврале, выразив сожаление по поводу произошедшей перепалки. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T15:08+0300

2025-06-12T15:08+0300

2025-06-12T15:08+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в очередной раз предпринял попытку оправдать свою истерику в Белом доме в феврале, выразив сожаление по поводу произошедшей перепалки.В интервью медиаконцерну Axel Springer, которому принадлежит издание Politico, Зеленский заявил, что сожалеет о вышедшей из-под контроля февральской встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Свою выходку глава киевского режима оправдал нетерпением достичь "конкретных решений"."У нас просто не так много времени в жизни. Я хотел конкретных решений", - заявил Зеленский. 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения с Трампом о совместной разработке украинских недр. В ходе встречи Американский лидер отчитал Зеленского, требуя у главы киевского режима согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником демократов, когда тот начал оправдывать свои действия, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они ощутят последствия конфликта, несмотря на географическую удаленность. Впоследствии встреча переросла в перепалку, и украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Соглашение по недрам в тот день подписано не было. Позднее Зеленский попытался принести извинения, выразив сожаление о случившемся, а также заявил о готовности к скорейшим переговорам.

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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский