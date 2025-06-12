https://1prime.ru/20250612/zelenskiy-858446100.html

Зеленский рассказал о плане поставок Украине немецких систем ПВО

Зеленский рассказал о плане поставок Украине немецких систем ПВО - 12.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский рассказал о плане поставок Украине немецких систем ПВО

Владимир Зеленский утверждает, что есть план поставок Украине немецких систем ПВО IRIS-T на ближайшие три года. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T20:19+0300

2025-06-12T20:19+0300

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вооружения

владимир зеленский

поставки вооружения

германия

пво

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что есть план поставок Украине немецких систем ПВО IRIS-T на ближайшие три года. "Благодарны за поставку систем ПВО IRIS-T. Мы понимаем сейчас план поставок, не буду говорить о деталях, но план на ближайшие три года", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом, трансляцию вел украинский телеканал "Общественное". Зеленский не уточнил, о каком количестве систем ПВО идет речь. Украинский министр обороны Рустем Умеров 28 мая заявил, что Германия поставит Украине немецкие системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним на 2,2 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250612/zelenskiy-858432780.html

германия

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владимир зеленский, поставки вооружения, германия, пво