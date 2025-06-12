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Зеленский рассказал о плане поставок Украине немецких систем ПВО - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Зеленский рассказал о плане поставок Украине немецких систем ПВО
Зеленский рассказал о плане поставок Украине немецких систем ПВО - 12.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о плане поставок Украине немецких систем ПВО
Владимир Зеленский утверждает, что есть план поставок Украине немецких систем ПВО IRIS-T на ближайшие три года. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T20:19+0300
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вооружения
владимир зеленский
поставки вооружения
германия
пво
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что есть план поставок Украине немецких систем ПВО IRIS-T на ближайшие три года. "Благодарны за поставку систем ПВО IRIS-T. Мы понимаем сейчас план поставок, не буду говорить о деталях, но план на ближайшие три года", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом, трансляцию вел украинский телеканал "Общественное". Зеленский не уточнил, о каком количестве систем ПВО идет речь. Украинский министр обороны Рустем Умеров 28 мая заявил, что Германия поставит Украине немецкие системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним на 2,2 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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владимир зеленский, поставки вооружения, германия, пво
Вооружения, Владимир Зеленский, поставки вооружения, ГЕРМАНИЯ, ПВО
20:19 12.06.2025
 
Зеленский рассказал о плане поставок Украине немецких систем ПВО

Зеленский: есть план поставок Украине немецких систем IRIS-T на три года

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume (cropped image) / IRIS-TЗРК IRIS-T SLS представлен на выставке ILA 2018, Берлин
ЗРК IRIS-T SLS представлен на выставке ILA 2018, Берлин - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume (cropped image) / IRIS-T
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что есть план поставок Украине немецких систем ПВО IRIS-T на ближайшие три года.
"Благодарны за поставку систем ПВО IRIS-T. Мы понимаем сейчас план поставок, не буду говорить о деталях, но план на ближайшие три года", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом, трансляцию вел украинский телеканал "Общественное".
Зеленский не уточнил, о каком количестве систем ПВО идет речь.
Украинский министр обороны Рустем Умеров 28 мая заявил, что Германия поставит Украине немецкие системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним на 2,2 миллиарда евро.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
"Зависит от него": Зеленский снова попытался дать советы Трампу по России
10:45
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ВооруженияВладимир Зеленскийпоставки вооруженияГЕРМАНИЯПВО
 
 
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