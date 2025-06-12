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Золото дорожает более чем на 1% в четверг утром
Золото дорожает более чем на 1% в четверг утром - 12.06.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает более чем на 1% в четверг утром
Стоимость золота растет более чем на 1% на обеспокоенности за геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T10:26+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% на обеспокоенности за геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. По состоянию на 10.09 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,44% - до 3392 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,28% - до 36,362 доллара. Агентство Ассошиэйтед Пресс в среду со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщало, что госдепартамент США готовится к эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде на фоне риска дестабилизации в регионе. Утверждалось также, что покинуть регион разрешат части персонала американских дипмиссий в Бахрейне и Кувейте. Пентагон подтвердил агентству готовность поддержать возможную эвакуацию сотрудников из Ирака. Обострение ситуации в регионе связывают с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе, которые проходят при посредничестве Омана. Как отмечало Ассошиэйтед Пресс, в ближайшее время Совет управляющих МАГАТЭ может проголосовать за осуждение Ирана. Это, в свою очередь, может запустить механизм возврата санкций ООН, предусмотренный ядерным соглашением от 2015 года. Золото считается активом-убежищем и традиционно дорожает в периоды геополитической напряженности. Позднее в четверг будут опубликованы еженедельные данные о занятости в США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 июня, сократилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
Золото дорожает более чем на 1% в четверг утром
Стоимость золота растет более чем на 11% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% на обеспокоенности за геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.09 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,44% - до 3392 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,28% - до 36,362 доллара.
Агентство Ассошиэйтед Пресс в среду со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщало, что госдепартамент США готовится к эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде на фоне риска дестабилизации в регионе. Утверждалось также, что покинуть регион разрешат части персонала американских дипмиссий в Бахрейне и Кувейте. Пентагон подтвердил агентству готовность поддержать возможную эвакуацию сотрудников из Ирака.
Обострение ситуации в регионе связывают с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе, которые проходят при посредничестве Омана. Как отмечало Ассошиэйтед Пресс, в ближайшее время Совет управляющих МАГАТЭ может проголосовать за осуждение Ирана. Это, в свою очередь, может запустить механизм возврата санкций ООН, предусмотренный ядерным соглашением от 2015 года.
Золото считается активом-убежищем и традиционно дорожает в периоды геополитической напряженности.
Позднее в четверг будут опубликованы еженедельные данные о занятости в США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 июня, сократилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.
Медь дорожает в четверг после двух дней снижения