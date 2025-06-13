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"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов между Москвой и Тегераном - 13.06.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов между Москвой и Тегераном
"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов между Москвой и Тегераном - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов между Москвой и Тегераном
"Аэрофлот" из-за закрытия воздушного пространства Ирана и для безопасности корректирует расписание ряда рейсов, отменены рейсы между Москвой и Тегераном,... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T09:45+0300
2025-06-13T09:45+0300
иран
израиль
аэрофлот
авиарейсы
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" из-за закрытия воздушного пространства Ирана и для безопасности корректирует расписание ряда рейсов, отменены рейсы между Москвой и Тегераном, сообщила компания. "В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов Аэрофлот вынуждено корректирует расписание ряда рейсов. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном", - сообщили в "Аэрофлоте" Скорректированы маршруты полетов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана. Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа. Отменен рейс SU520/521 Москва - Дубай - Москва за 13 июня. Пассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777. "Изменения в расписании рейсов по указанным направлениям будут действовать до момента восстановления полной безопасности полетов гражданских воздушных судов", - добавили в компании. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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иран, израиль, аэрофлот, авиарейсы
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Аэрофлот, авиарейсы
09:45 13.06.2025
 
"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов между Москвой и Тегераном

"Аэрофлот" корректирует расписание из-за закрытия воздушного пространства Ирана

© Фото : Аэрофлот%Самолет компании Аэрофлот
%Самолет компании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© Фото : Аэрофлот
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" из-за закрытия воздушного пространства Ирана и для безопасности корректирует расписание ряда рейсов, отменены рейсы между Москвой и Тегераном, сообщила компания.
"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов Аэрофлот вынуждено корректирует расписание ряда рейсов. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном", - сообщили в "Аэрофлоте"
Скорректированы маршруты полетов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана.
Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа.
Отменен рейс SU520/521 Москва - Дубай - Москва за 13 июня. Пассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777.
"Изменения в расписании рейсов по указанным направлениям будут действовать до момента восстановления полной безопасности полетов гражданских воздушных судов", - добавили в компании.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Иран приступил к "необходимым мерам" в ответ на удары Израиля
09:31
 
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