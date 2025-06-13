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В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения - 13.06.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T23:41+0300
2025-06-13T23:41+0300
2025-06-13T23:49+0300
происшествия
тамбов
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ограничения
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее МЧС РФ сообщало, что в Тамбовской области объявлена воздушная опасность."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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тамбов, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, Тамбов, аэропорт, ограничения, Росавиация
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в Тамбовской области объявлена воздушная опасность.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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