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В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения - 13.06.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T23:41+0300

2025-06-13T23:41+0300

2025-06-13T23:49+0300

происшествия

тамбов

аэропорт

ограничения

росавиация

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее МЧС РФ сообщало, что в Тамбовской области объявлена воздушная опасность."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

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тамбов, аэропорт, ограничения, росавиация