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В АКРА рассказали о росте портфеля потребительских кредитов

В АКРА рассказали о росте портфеля потребительских кредитов - 13.06.2025, ПРАЙМ

В АКРА рассказали о росте портфеля потребительских кредитов

Портфель потребительских кредитов в России по итогам этого года вырастет не более чем на 10%, при этом его качество не вызывает опасений, сказал в интервью РИА... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T06:37+0300

2025-06-13T06:37+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Портфель потребительских кредитов в России по итогам этого года вырастет не более чем на 10%, при этом его качество не вызывает опасений, сказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Рост портфеля потребительских кредитов в текущем году не превысит 10%", - сказал он в ответ на вопрос об ожидаемой динамике выдачи потребкредитов в этом году. По словам Гусакова, качество портфеля серьезных опасений не вызывает. "В значительной мере оно зависит от таких факторов, как уровень безработицы и темпы роста номинальных доходов. Учитывая довольно благоприятную ситуацию с точки зрения этих двух факторов, можно ожидать, что и платежеспособность будет устойчивой", - пояснил он. "Кроме того, Банк России последовательно проводит политику сдерживания роста долговой нагрузки населения, что также поддержит качество портфеля", - добавил гендиректор АКРА. По данным Банка России, портфель потребительских кредитов в РФ по итогам 2024 года вырос на 11,2% в годовом выражении и составил 14,1 триллиона рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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