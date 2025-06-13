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Российский рынок акций растет в начале основных торгов пятницы

Российский рынок акций растет в начале основных торгов пятницы - 13.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале основных торгов пятницы

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии, как и рубль к юаню, следует из данных Мосбиржи. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T11:15+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии, как и рубль к юаню, следует из данных Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.09 мск рос на 0,29% - до 2 741,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,68%, до 1 155,37 пункта. Юань на Московской бирже в то же время снижался на 3 копейки - до 10,93 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent дорожал на 6,06% - до 73,56 доллара за баррель. Биржевые цены на нефть марки Brent поднимались утром пятницы выше 78 долларов за баррель на фоне ударов Израиля по Ирану. На этом фоне заметно дорожают акции "Русснефти" (+5,01%), "Роснефти" (+3,11%), ВТБ (+2,93%), "Селигдара" (+2,38%), "Газпрнефти" (+2,05%). Дешевеют, в свою очередь, акции "Алросы" (-1,52%), ДВМП (-1,33%), "Русгидро" (-1,20%), "ОГК-2" (-0,48%), "Московского кредитного банка" (-0,45%). "Слабая динамика российских фондовых индексов выглядит неоправданной и могла быть обусловлена специфическими факторами, такими как слишком оптимистичное рыночное позиционирование накануне заседания регулятора на прошлой неделе. В конечном счете привлекательность российского рынка акций определяется привлекательными дивидендной доходностью и оценочными мультипликаторами. Крепкий рубль также подчеркивает привлекательность российских активов", - рассказывают аналитики "Цифра брокер". "Перед праздниками спекулянты предприняли локальную атаку на рубль: курс выходил к 11 рублям за юань. Валютного рынка у нас по сути нет, он очень узкий, поэтому мы видели движение в рамках одних суток более 3. Во вторник курс выходил к отметке 10,8 за юань и улетал за 11 рублей в среду. Вызвано это элементарными законами фьючерсного рынка: несмотря на реальность, девальвационные настроения у спекулянтов и вообще участников рынка остаются очень высокими", - комментирует Владимир Левченко из Института экономики роста имени П.А. Столыпина. Соответственно, и ставки на девальвацию рубля были сделаны большие, а те, кто делал такие ставки, за последний квартал потеряли достаточно приличные суммы, заключил эксперт. "Диапазон по рублю-юаню будет 11,5-12 наиболее вероятен на следующей неделе. Причем с преобладанием диапазона 11,8-12 к концу следующей недели. Начало недели ожидается спокойным. Сегодня больших изменений по этой валютной паре не ожидаем. С учетом общей динамики на валютном рынке и небольших объемов торгов в свете длинных праздников в России, большой спрос на юань ожидать не стоит", - указал Олег Абелев из ИК "Риком-траст".

https://1prime.ru/20250613/aktsii-858451842.html

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рынок, торги, акции, мосбиржа