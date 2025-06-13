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Российский рынок акций растет днем в пятницу, как и рубль к юаню - 13.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250613/aktsii-858462830.html
Российский рынок акций растет днем в пятницу, как и рубль к юаню
Российский рынок акций растет днем в пятницу, как и рубль к юаню - 13.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет днем в пятницу, как и рубль к юаню
Российский рынок акций продолжает рост днем в пятницу, как и рубль к юаню на Московской бирже, следует из данных торгов. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:11+0300
2025-06-13T15:11+0300
экономика
российский рынок акций
рынок
акции
торги
мосбиржа
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает рост днем в пятницу, как и рубль к юаню на Московской бирже, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.58 мск рос на 0,82% - до 2 755,68 пункта. Юань к этому моменту снижался на 4 копейки - до 10,92 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 6,96% - до 74,19 доллара за баррель. РЫНОК ЛЕТИТ ЗА НЕФТЬЮ "Главная новость пятницы – ночная атака Израиля на ядерные объекты и штабные командные пункты Ирана. Нефть реагирует резким ростом... Также минувшей ночью резко подорожало в цене золото, достигнув на пике роста отметки 3467 долларов за унцию. На этом фоне на российском рынке акций сегодня растут котировки нефтяных компаний", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Следом за нефтяниками растут бумаги золотодобытчиков, добавляет эксперт. "Другой позитив для российского рынка акций – выравнивание кривой доходности ОФЗ. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций достиг примерно 80 базисных пунктов, в доходность десятилетних ОФЗ впервые за много месяцев опустилась ниже 15%, составив 14,98%", - отметила Наталья Пырьева из "Цифра брокер". В среднесрочной перспективе это не менее важный, а, возможно, и более важный фактор для российского рынка акций, который будет способствовать повышению фондовых индексов, тогда как ценовые колебания на рынке нефти только усиливают рыночную волатильность, пояснила эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Ценные бумаги нефтяных компаний уверенно движутся вверх на фоне резкого скачка в ценах на углеводородное сырье, который благоприятно скажется на экспортной выручке сектора", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста акции "Русснефти" (+7,01%), "Роснефти" (+5,77%), ВТБ (+4,75%), "Татнефти" (+4,22%), "Газпромнефти" (+3,55%). "Акции ВТБ позитивно реагируют на распоряжение президента РФ Владимира Путина о том, что с 2024-го по 2028 годы дивиденды группы будут направляться на финансирование Объединенной судостроительной корпорации. Эти перспективы позволяют рассчитывать на регулярное распределение прибыли банка между акционерами", - отметил Чернов. В лидерах снижения акции ПИК (-1,63%), "М.Видео" (-1,59%), "Вуш Холдинга" (-1,48%), "Алросы" (-1,43%), ДВМП (-1,12%). ПРОГНОЗЫ "Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 78–80, 88–90 и 10,5–11,5 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 13 июня: диапазон 2700–2800 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1050–1150 пунктов", - рассказал Чернов. "При прочих равных рынок в краткосрочной перспективе может проверить на прочность сопротивление в области 2906 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней ", - указала Пырьева. "В случае, если к концу торговой сессии пятницы бенчмарк удержится выше отметки 2750 пунктов, техническая вероятность его восстановления к уровню 2800 пунктов в ближайшие дни увеличивается. Тем не менее мы не исключаем фиксации позиций инвесторами в конце торгового дня пятницы на фоне серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - заключает Муштаков.
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российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
15:11 13.06.2025
 
Российский рынок акций растет днем в пятницу, как и рубль к юаню

Российский рынок акций продолжил рост в пятницу, как и рубль к юаню

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает рост днем в пятницу, как и рубль к юаню на Московской бирже, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.58 мск рос на 0,82% - до 2 755,68 пункта.
Юань к этому моменту снижался на 4 копейки - до 10,92 рубля.
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 6,96% - до 74,19 доллара за баррель.
РЫНОК ЛЕТИТ ЗА НЕФТЬЮ
"Главная новость пятницы – ночная атака Израиля на ядерные объекты и штабные командные пункты Ирана. Нефть реагирует резким ростом... Также минувшей ночью резко подорожало в цене золото, достигнув на пике роста отметки 3467 долларов за унцию. На этом фоне на российском рынке акций сегодня растут котировки нефтяных компаний", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Следом за нефтяниками растут бумаги золотодобытчиков, добавляет эксперт.
"Другой позитив для российского рынка акций – выравнивание кривой доходности ОФЗ. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций достиг примерно 80 базисных пунктов, в доходность десятилетних ОФЗ впервые за много месяцев опустилась ниже 15%, составив 14,98%", - отметила Наталья Пырьева из "Цифра брокер".
В среднесрочной перспективе это не менее важный, а, возможно, и более важный фактор для российского рынка акций, который будет способствовать повышению фондовых индексов, тогда как ценовые колебания на рынке нефти только усиливают рыночную волатильность, пояснила эксперт.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Ценные бумаги нефтяных компаний уверенно движутся вверх на фоне резкого скачка в ценах на углеводородное сырье, который благоприятно скажется на экспортной выручке сектора", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах роста акции "Русснефти" (+7,01%), "Роснефти" (+5,77%), ВТБ (+4,75%), "Татнефти" (+4,22%), "Газпромнефти" (+3,55%).
"Акции ВТБ позитивно реагируют на распоряжение президента РФ Владимира Путина о том, что с 2024-го по 2028 годы дивиденды группы будут направляться на финансирование Объединенной судостроительной корпорации. Эти перспективы позволяют рассчитывать на регулярное распределение прибыли банка между акционерами", - отметил Чернов.
В лидерах снижения акции ПИК (-1,63%), "М.Видео" (-1,59%), "Вуш Холдинга" (-1,48%), "Алросы" (-1,43%), ДВМП (-1,12%).
ПРОГНОЗЫ
"Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 78–80, 88–90 и 10,5–11,5 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 13 июня: диапазон 2700–2800 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1050–1150 пунктов", - рассказал Чернов.
"При прочих равных рынок в краткосрочной перспективе может проверить на прочность сопротивление в области 2906 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней ", - указала Пырьева.
"В случае, если к концу торговой сессии пятницы бенчмарк удержится выше отметки 2750 пунктов, техническая вероятность его восстановления к уровню 2800 пунктов в ближайшие дни увеличивается. Тем не менее мы не исключаем фиксации позиций инвесторами в конце торгового дня пятницы на фоне серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - заключает Муштаков.
Статуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу в пределах 1-2%
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