https://1prime.ru/20250613/alkogol-858464787.html

ЕС на четверть нарастил поставки пива и вина в Россию

ЕС на четверть нарастил поставки пива и вина в Россию - 13.06.2025, ПРАЙМ

ЕС на четверть нарастил поставки пива и вина в Россию

Евросоюз в апреле увеличил экспорт пива и вина в Россию на четверть по сравнению с мартом – до многомесячных максимумов, следует из анализа РИА Новости данных... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T16:05+0300

2025-06-13T16:05+0300

2025-06-13T16:05+0300

экономика

ес

россия

евростат

вино

пиво

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84215/97/842159792_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6460de1c44bc4c66b2f07461e6d22e4a.jpg

МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Евросоюз в апреле увеличил экспорт пива и вина в Россию на четверть по сравнению с мартом – до многомесячных максимумов, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, страны Евросоюза поставили в Россию 786 тысяч тонн пива, что на четверть больше уровня месяцем ранее и является максимальным значением с декабря прошлого года. Крупнейшим поставщиком пива на полки российских магазинов среди европейских стран третий месяц подряд остается Чехия: ее экспорт за месяц увеличился на 18% и составил 2,14 миллиона евро. Германия, несмотря на увеличение поставок на четверть – до 1,65 миллиона евро, остается второй. Тройку лидеров замыкает Литва, чей экспорт подрос также на четверть и составил 1,16 миллиона евро. Среди крупных поставщиков также были Латвия (910,8 тысячи евро), Бельгия (889,9 тысячи) и Польша (569,3 тысячи). В то же время продажи вина на российский рынок выросли до 34,8 миллиона евро с 28,1 миллиона в начале весны. Больше последний раз было в ноябре прошлого года на уровне 47,7 миллиона евро. Основным поставщиком европейского вина в Россию остается Италия, при этом за месяц ее экспорт увеличился в 1,4 раза – до 15,3 миллиона евро. Сильнее всего экспорт вырос у Испании – в 3,4 раза, до 1,2 миллиона евро, а также в Германии – в 2,3 раза, до 2 миллионов евро.

https://1prime.ru/20250606/thanx-858286244.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия, евростат, вино, пиво, мировая экономика