https://1prime.ru/20250613/ataka-858471080.html

Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ

Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ

Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ

Иран начал ракетную атаку на Израиль, выпустив сотник ракет, пишут иранские СМИ. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T21:34+0300

2025-06-13T21:34+0300

2025-06-13T21:35+0300

происшествия

иран

ракетные удары

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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Иран начал ракетную атаку на Израиль, выпустив сотник ракет, пишут иранские СМИ.Иранская гостелерадиокомпания IRIB в эфире показала кадры взлета иранских ракет, написав "начало ракетной атаки Ирана".Агентство IRNA сообщило, что "сотни баллистических ракет" летят в сторону Израиля.Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.

https://1prime.ru/20250613/khamenei-858469908.html

иран

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2025

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иран, ракетные удары