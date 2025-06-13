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Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250613/ataka-858471080.html
Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ
Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ
Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ
Иран начал ракетную атаку на Израиль, выпустив сотник ракет, пишут иранские СМИ. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T21:34+0300
2025-06-13T21:35+0300
происшествия
иран
ракетные удары
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Иран начал ракетную атаку на Израиль, выпустив сотник ракет, пишут иранские СМИ.Иранская гостелерадиокомпания IRIB в эфире показала кадры взлета иранских ракет, написав "начало ракетной атаки Ирана".Агентство IRNA сообщило, что "сотни баллистических ракет" летят в сторону Израиля.Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
https://1prime.ru/20250613/khamenei-858469908.html
иран
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иран, ракетные удары
Происшествия, ИРАН, ракетные удары
21:34 13.06.2025 (обновлено: 21:35 13.06.2025)
 
Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ

IRNA: Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Иран начал ракетную атаку на Израиль, выпустив сотник ракет, пишут иранские СМИ.
Иранская гостелерадиокомпания IRIB в эфире показала кадры взлета иранских ракет, написав "начало ракетной атаки Ирана".
Агентство IRNA сообщило, что "сотни баллистических ракет" летят в сторону Израиля.
Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана сделал заявление относительно Израиля
20:48
 
ПроисшествияИРАНракетные удары
 
 
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