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Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в минусе - 13.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250613/atr-858463053.html
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в минусе
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в минусе - 13.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в минусе
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись в минусе на уходе инвесторов от рисков на фоне геополитической... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:16+0300
2025-06-13T15:16+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись в минусе на уходе инвесторов от рисков на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,75% - до 3 377 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 2 001,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,59%, до 23 892,56 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,87%, до 2 894,62 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 0,21%, до 8 547,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,92%, до 37 821,5 пункта. "Мы наблюдаем классическое снижение рискового настроения. Сейчас мы следим за скоростью и масштабом реакции Тегерана. Это определит продолжительность текущей динамики", - прокомментировал агентству Блумберг портфельный менеджер Wilson Asset Management International Мэтью Хаупт (Matthew Haupt). В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
15:16 13.06.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в минусе

Фондовые индексы АТР закрылись в минусе на уходе инвесторов от рисков

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись в минусе на уходе инвесторов от рисков на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,75% - до 3 377 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 2 001,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,59%, до 23 892,56 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,87%, до 2 894,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,21%, до 8 547,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,92%, до 37 821,5 пункта.
"Мы наблюдаем классическое снижение рискового настроения. Сейчас мы следим за скоростью и масштабом реакции Тегерана. Это определит продолжительность текущей динамики", - прокомментировал агентству Блумберг портфельный менеджер Wilson Asset Management International Мэтью Хаупт (Matthew Haupt).
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Котировки, сток
Российский рынок акций растет днем в пятницу, как и рубль к юаню
15:11
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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