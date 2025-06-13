https://1prime.ru/20250613/atr-858463053.html

Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в минусе

Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в минусе - 13.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись в минусе на уходе инвесторов от рисков на фоне геополитической... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T15:16+0300

2025-06-13T15:16+0300

2025-06-13T15:16+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись в минусе на уходе инвесторов от рисков на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,75% - до 3 377 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 2 001,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,59%, до 23 892,56 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,87%, до 2 894,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,21%, до 8 547,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,92%, до 37 821,5 пункта. "Мы наблюдаем классическое снижение рискового настроения. Сейчас мы следим за скоростью и масштабом реакции Тегерана. Это определит продолжительность текущей динамики", - прокомментировал агентству Блумберг портфельный менеджер Wilson Asset Management International Мэтью Хаупт (Matthew Haupt). В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

https://1prime.ru/20250613/aktsii-858462830.html

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион