https://1prime.ru/20250613/ben-gurion-858450416.html
Аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы
Аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы - 13.06.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы
Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T04:13+0300
2025-06-13T04:13+0300
2025-06-13T04:13+0300
израиль
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
Пассажиры, которые в момент начавшегося обострения обстановки оказались в зоне вылета, в настоящее время проходят контроль и возвращаются обратно.
По данным онлайн табло воздушной гавани, до утра отменены все рейсы, так как в Израиле ожидают ответную ракетную атаку из Ирана.
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израиль, иран
Аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы
Аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы из-за атаки Израиля по Ирану
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
Пассажиры, которые в момент начавшегося обострения обстановки оказались в зоне вылета, в настоящее время проходят контроль и возвращаются обратно.
По данным онлайн табло воздушной гавани, до утра отменены все рейсы, так как в Израиле ожидают ответную ракетную атаку из Ирана.