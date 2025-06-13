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Аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы

Аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы - 13.06.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы

Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T04:13+0300

2025-06-13T04:13+0300

2025-06-13T04:13+0300

израиль

иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. Пассажиры, которые в момент начавшегося обострения обстановки оказались в зоне вылета, в настоящее время проходят контроль и возвращаются обратно. По данным онлайн табло воздушной гавани, до утра отменены все рейсы, так как в Израиле ожидают ответную ракетную атаку из Ирана.

израиль

иран

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израиль, иран