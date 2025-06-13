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Мантуров рассказал о перспективах утверждения нацпроекта "Биоэкономика"

Мантуров рассказал о перспективах утверждения нацпроекта "Биоэкономика" - 13.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о перспективах утверждения нацпроекта "Биоэкономика"

Национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов, рассказал в | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T14:01+0300

2025-06-13T14:01+0300

2025-06-13T14:02+0300

экономика

денис мантуров

биоэкономика

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "На прошлой неделе президенту докладывалось о двух национальных проектах, которые были подготовлены к утверждению. Это национальный проект "Космос" и национальный проект "Биоэкономика", который в целом подготовлен, но формально будет утверждаться в конце года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов", - сказал Мантуров. По словам первого вице-премьера, биоэкономика применима для широкого перечня отраслей, например, фармацевтики, сельского хозяйства, даже металлургии, микроэлектроники, оптоэлектроники. Ранее Мантуров в рамках совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году, как ожидается, превысит 1 триллион рублей. Для достижения технологического лидерства в стране идет работа над новым национальным проектом, посвященным биоэкономике. Он объединит передовые решения в сфере биотехнологий, возобновляемых биоресурсов, а также создания новых материалов. В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник, 16 июня, в 11.00 мск.

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денис мантуров, биоэкономика