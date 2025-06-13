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Биткоин упал из-за ближневосточной эскалации

Биткоин упал из-за ближневосточной эскалации - 13.06.2025, ПРАЙМ

Биткоин упал из-за ближневосточной эскалации

Стоимость биткоина упала с вечера четверга более чем на 5% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, однако первая реакция сменилась стабилизацией на достигнутых... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T17:48+0300

2025-06-13T17:48+0300

2025-06-13T17:48+0300

экономика

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финансы

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Стоимость биткоина упала с вечера четверга более чем на 5% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, однако первая реакция сменилась стабилизацией на достигнутых уровнях, после чего ожидается восстановление курса криптовалюты, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик Cifra Markets Александр Крайко. Курс биткоина, по данным Binance, стал активно снижаться уже вечером четверга от уровня в районе 108,4 тысячи долларов и резко ускорил падение после 03.00 мск на фоне первых сообщений об атаке Израиля. Минимальная отметка 102,7 тысячи долларов (-5,3% к вечеру четверга) была достигнута уже после 04.00 мск, после чего отмечаются робкие попытки восстановления-стабилизации. Текущий курс составляет 104,5 тысячи долларов. "Резкое снижение котировок биткоина произошло на фоне нового витка геополитической напряженности, это уже третий подобный инцидент примерно за год, сопровождающийся практически идентичной реакцией рынка, предыдущие были в апреле и ноябре 2024-го", - отмечает аналитик Крайко. Вновь наблюдается типичный паттерн: сначала эмоциональная реакция и всплеск паники, за которым следует резкий ценовой пролив, а затем — стабилизация и восстановление. Военные конфликты и политическая нестабильность остаются значимыми триггерами краткосрочной волатильности, говорит Крайко. "Однако в стратегическом контексте они, как правило, не оказывают долгосрочного давления на рынок. Напротив, исторически подобные моменты часто рассматривались инвесторами как возможность для входа — в периоды, когда активы временно недооценены. Мы ожидаем постепенного восстановления курса биткоина в ближайшей перспективе", - резюмирует аналитик. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.

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биткоин, финансы