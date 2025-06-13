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Деятельность "Авроры-БАС" планируется распространить на ДФО - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Деятельность "Авроры-БАС" планируется распространить на ДФО
Деятельность "Авроры-БАС" планируется распространить на ДФО - 13.06.2025, ПРАЙМ
Деятельность "Авроры-БАС" планируется распространить на ДФО
Деятельность созданной в Сахалинской области компании "Аврора – Беспилотные авиасистемы" (Аврора – БАС) планируется со временем распространить на территорию... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T01:30+0300
2025-06-13T01:30+0300
бизнес
экономика
россия
сахалин
москва
дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Деятельность созданной в Сахалинской области компании "Аврора – Беспилотные авиасистемы" (Аврора – БАС) планируется со временем распространить на территорию всех регионов Дальневосточного федерального округа, сообщил РИА Новости сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. Он отметил, что пока "Аврора-БАС" разворачивается на Сахалине и в течение двух-трех лет вынуждена будет летать как гражданская авиация, параллельно используя ту же инфраструктуру. "Как только мы освоим Сахалин с точки зрения народно-хозяйственного применения беспилотников, мы начнем распространяться по всему Дальнему Востоку. И это у нас в планах, безусловно", - сказал Лимаренко. Он отметил, что дроны в Сахалине применяются в том числе для мониторинга пожарной и паводковой обстановки, для оцифровки градостраительной документации, перевозки грузов и на других направлениях. "Мы начали пробовать перевозить биоматериалы. Для нас, например, актуально летать на Курилы, потому что здесь, ну, что называется, лекарства в одну сторону, в другую сторону, например, анализы, которые нельзя сделать там, более глубокие. Мы, понятно, что учим беспилотники летать на сотни километров", - добавил губернатор. Компания "Аврора - БАС" создана на базе действующей авиакомпании и является дочерним предприятием авиакомпании "Аврора", на основе которой в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина создана Единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных авиакомпаний других субъектов ДФО. "Аврора – БАС" занимается развитием беспилотных авиационных систем и выполняет работы по транспортировке грузов и аэрофотосъемке больших площадей с использованием беспилотных воздушных судов в Сахалинской области.
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бизнес, россия, сахалин, москва, дальний восток, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Сахалин, МОСКВА, Дальний Восток, Владимир Путин
01:30 13.06.2025
 
Деятельность "Авроры-БАС" планируется распространить на ДФО

Губернатор Лимаренко: деятельность "Авроры-БАС" планируется распространить на ДФО

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Деятельность созданной в Сахалинской области компании "Аврора – Беспилотные авиасистемы" (Аврора – БАС) планируется со временем распространить на территорию всех регионов Дальневосточного федерального округа, сообщил РИА Новости сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
Он отметил, что пока "Аврора-БАС" разворачивается на Сахалине и в течение двух-трех лет вынуждена будет летать как гражданская авиация, параллельно используя ту же инфраструктуру.
"Как только мы освоим Сахалин с точки зрения народно-хозяйственного применения беспилотников, мы начнем распространяться по всему Дальнему Востоку. И это у нас в планах, безусловно", - сказал Лимаренко.
Он отметил, что дроны в Сахалине применяются в том числе для мониторинга пожарной и паводковой обстановки, для оцифровки градостраительной документации, перевозки грузов и на других направлениях.
"Мы начали пробовать перевозить биоматериалы. Для нас, например, актуально летать на Курилы, потому что здесь, ну, что называется, лекарства в одну сторону, в другую сторону, например, анализы, которые нельзя сделать там, более глубокие. Мы, понятно, что учим беспилотники летать на сотни километров", - добавил губернатор.
Компания "Аврора - БАС" создана на базе действующей авиакомпании и является дочерним предприятием авиакомпании "Аврора", на основе которой в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина создана Единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных авиакомпаний других субъектов ДФО. "Аврора – БАС" занимается развитием беспилотных авиационных систем и выполняет работы по транспортировке грузов и аэрофотосъемке больших площадей с использованием беспилотных воздушных судов в Сахалинской области.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСахалинМОСКВАДальний ВостокВладимир Путин
 
 
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