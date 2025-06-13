https://1prime.ru/20250613/dollar-858461444.html

Доллар укрепляется к мировым валютам на фоне спроса на надежные активы

Доллар укрепляется к мировым валютам на фоне спроса на надежные активы - 13.06.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется к мировым валютам на фоне спроса на надежные активы

Стоимость доллара растет к мировым валютам на фоне спроса на "активы-убежища", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T14:22+0300

2025-06-13T14:22+0300

2025-06-13T14:22+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к мировым валютам на фоне спроса на "активы-убежища", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,1498 доллара с 1,1585 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 144,34 иены с уровня прошлого закрытия 143,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,68% - до 98,54 пункта. "Мы ожидаем волатильный день, и, возможно, торги закроются в минусе. Активы-убежища, такие как доллар, гособлигации и золото могут вырасти", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного стратега ING Винсента Джавинса (Vincent Juvyns). Инвесторы следят за геополитической ситуацией вокруг Ближнего Востока, в случае усиления рисков спрос на надежные активы увеличивается. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

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