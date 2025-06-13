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Доллар укрепляется к евро и иене

Доллар укрепляется к евро и иене - 13.06.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется к евро и иене

Стоимость доллара растет к мировым валютам на геополитических факторах и повышенного спроса на "защитные активы" со стороны участников рынка, свидетельствуют... | 13.06.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к мировым валютам на геополитических факторах и повышенного спроса на "защитные активы" со стороны участников рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,1542 доллара с 1,1585 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 144,14 иены с уровня прошлого закрытия 143,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,34% - до 98,2 пункта. По мнению аналитиков, текущую траекторию американской валюты определяют геополитические факторы. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков, на фоне геополитических рисков участники рынка стали приобретать валюту и золото как "защитные" активы. При этом положительную динамику доллара могут изменить решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня. По данным CME Group, 99,7% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС на текущем уровне - 4,25-4,5%. "Доллар возвращается к традиционной роли тихой гавани, чего мы не наблюдали уже несколько месяцев", - приводит агентство Рейтер мнение стратега City Index Фионы Чинкотты (Fiona Cincotta). Она также добавила, что на следующей неделе ФРС примет решение по процентной ставке, поэтому "рост может быть недолгим, если мы увидим, что динамика замедлится в выходные". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.

https://1prime.ru/20250612/dollar-858438555.html

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