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Египет увеличит стратегические запасы товаров на фоне эскалации в регионе

Египет увеличит стратегические запасы товаров на фоне эскалации в регионе - 13.06.2025, ПРАЙМ

Египет увеличит стратегические запасы товаров на фоне эскалации в регионе

Египет внимательно следит за ситуацией в регионе на фоне израильской атаки на Иран и принимает меры для увеличения стратегических запасов различных товаров,... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T09:51+0300

2025-06-13T09:51+0300

2025-06-13T09:51+0300

экономика

египет

иран

израиль

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КАИР, 13 июн - ПРАЙМ. Египет внимательно следит за ситуацией в регионе на фоне израильской атаки на Иран и принимает меры для увеличения стратегических запасов различных товаров, заявил премьер-министр Мустафа Мадбули. "Мы внимательно следим за ситуацией. Есть координация между главой Центрального банка и министром финансов для увеличения стратегических запасов различных товаров", - сказал Мадбули, заявление которого опубликовал египетский кабмин. Премьер Египта добавил, что будет проведено заседание с министрами электроэнергии и нефти для обсуждения сценариев последствий военных событий в регионе. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

https://1prime.ru/20250613/iran-858453678.html

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иран

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египет, иран, израиль