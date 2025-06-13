https://1prime.ru/20250613/egipet-858454189.html
Египет увеличит стратегические запасы товаров на фоне эскалации в регионе
Египет увеличит стратегические запасы товаров на фоне эскалации в регионе - 13.06.2025, ПРАЙМ
Египет увеличит стратегические запасы товаров на фоне эскалации в регионе
Египет внимательно следит за ситуацией в регионе на фоне израильской атаки на Иран и принимает меры для увеличения стратегических запасов различных товаров,... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T09:51+0300
2025-06-13T09:51+0300
2025-06-13T09:51+0300
экономика
египет
иран
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6aadfa8760c0642861fba87ac1774e6.jpg
КАИР, 13 июн - ПРАЙМ. Египет внимательно следит за ситуацией в регионе на фоне израильской атаки на Иран и принимает меры для увеличения стратегических запасов различных товаров, заявил премьер-министр Мустафа Мадбули. "Мы внимательно следим за ситуацией. Есть координация между главой Центрального банка и министром финансов для увеличения стратегических запасов различных товаров", - сказал Мадбули, заявление которого опубликовал египетский кабмин. Премьер Египта добавил, что будет проведено заседание с министрами электроэнергии и нефти для обсуждения сценариев последствий военных событий в регионе. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
https://1prime.ru/20250613/iran-858453678.html
египет
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66f37a71ce145c1cacf0b623f819fddc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, иран, израиль
Экономика, ЕГИПЕТ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
Египет увеличит стратегические запасы товаров на фоне эскалации в регионе
Мадбули: Египет увеличит стратегические запасы товаров из-за эскалации конфликта в регионе
КАИР, 13 июн - ПРАЙМ. Египет внимательно следит за ситуацией в регионе на фоне израильской атаки на Иран и принимает меры для увеличения стратегических запасов различных товаров, заявил премьер-министр Мустафа Мадбули.
"Мы внимательно следим за ситуацией. Есть координация между главой Центрального банка и министром финансов для увеличения стратегических запасов различных товаров", - сказал Мадбули, заявление которого опубликовал египетский кабмин.
Премьер Египта добавил, что будет проведено заседание с министрами электроэнергии и нефти для обсуждения сценариев последствий военных событий в регионе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Иран приступил к "необходимым мерам" в ответ на удары Израиля