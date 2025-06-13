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Эксперты рассказали, как мошенники в США играют на миграционных страхах

Эксперты рассказали, как мошенники в США играют на миграционных страхах - 13.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как мошенники в США играют на миграционных страхах

Зарубежные мошенники не уступают российским "коллегам" в изобретательности: опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, как в США они играют на миграционных... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T07:16+0300

2025-06-13T07:16+0300

2025-06-13T07:16+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Зарубежные мошенники не уступают российским "коллегам" в изобретательности: опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, как в США они играют на миграционных страхах местных жителей, во Вьетнаме - угрожают уголовными преследованиями, а европейцев пугают схемой "русские у ворот". "В США киберпреступники осуществляют эксплуатацию миграционных страхов и политических конфликтов. В первом случае мошенники рассылают сообщения от имени правоохранительных органов, требуя выплат для "легализации статуса" или "предотвращения депортации". Жертвам угрожают тюрьмой или запретом на въезд, используя данные из украденных баз", - рассказывает основатель компании "Интернет-Розыск", эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. Также, по словам эксперта, на фоне выборов и санкций в США распространяются фейки о "компенсациях за ущерб от России/администрации Байдена/поддержки Украины". Гражданам предлагают подать заявку на выплаты через поддельные сайты, имитирующие госуслуги, требуя предоплату или данные карт. По словам замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслана Пермякова, аферисты в США также любят представляться налоговой службой. Они звонят людям, пугают штрафами и требуют оплаты "налоговой задолженности" через подарочные карты. Есть и проверенный способ обмануть студентов - злоумышленники обещают помочь списать долги в обмен на вознаграждение. А текущей геополитической ситуацией пользуются и европейские мошенники, отметил Пермяков. "Схема "русские у ворот": мошенники звонят, представляются полицией/банком, сообщают о "российской угрозе" (или войне): якобы ваши деньги под угрозой, нужно срочно перевести на "безопасный счет". Чаще всего применяют к пенсионерам, внушая страх. Чем-то похоже на звонки от "службы безопасности банка" в России, но используется военная или политическая риторика", - рассказал эксперт. В Германии, по словам Пермякова, распространен также "трюк с внуком": пенсионерам звонят "внуки" и просят срочно выслать деньги на операцию, выплаты в связи с аварией и так далее. В странах ЕС и в США принято пользоваться легальными программами, отлажена система защиты авторских прав и преследуют пользователей пиратского софта - мошенники придумали, как сыграть и на этом, отмечает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев. С 2012 года там действует схема "афера Microsoft" - звонок от лжесотрудников Microsoft с сообщением, что у компьютера есть проблема, для решения онлайн нужно заплатить 300-500 евро. Еще одна схожая схема — установка якобы антивирусной программы, которая фактически похищает личные данные пользователей. В Азии же, в частности, во Вьетнаме, аферисты звонят с угрозами уголовного преследования за мошенничество с требованием перевести деньги для "закрытия дела", рассказал Бедеров. Также они рассылают массовые сообщения о "бесплатных товарах" со взломанных аккаунтов друзей. Мошенники просят оплатить доставку, а после перевода блокируют жертв. А в Индии, например, аферисты часто пытаются сыграть на желании жертвы получить денежный куш: звонят или пишут, сообщают о крупном выигрыше/наследстве, но требуют "комиссию за оформление", добавил Пермяков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, вьетнам, москва, роман гареев, microsoft, ес, рэу им. г.в.плеханова