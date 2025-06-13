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Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай вырос на 30% - 13.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250613/eksport-858451670.html
Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай вырос на 30%
Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай вырос на 30% - 13.06.2025, ПРАЙМ
Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай вырос на 30%
Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай увеличился за год более чем на 30%, заявил генеральный директор Московского экспортного центра Виталий... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T07:53+0300
2025-06-13T08:36+0300
бизнес
экономика
россия
китай
москва
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ПЕКИН, 13 июн - ПРАЙМ. Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай увеличился за год более чем на 30%, заявил генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов на пленарном заседании конференции "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". "В последние годы мы видим существенный интерес и запрос на экспорт высокотехнологичных товаров и услуг. Например, по итогам прошлого года 72% несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Китай как раз относилось в этому сегменту, к высокотехнологичным отраслям. Если говорить про динамику, то год к году это значение увеличилось более чем на 30%", - сказал Степанов. По его словам, традиционно Москва видит спрос у Китая на пищевую продукцию, продукты товаров широкого потребления - косметику, бытовую химию. "Если говорить о торговых отношениях между Москвой и Китаем, то, безусловно, Китай традиционно входит в топ-3 стран с точки зрения импорта готовой продукции из города Москвы. Готовой продукцией я называю несырьевой неэнергетический экспорт. Если говорить в относительных значениях, то на Китай приходится 8,5% всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы", - добавил Степанов.
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бизнес, россия, китай, москва
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА
07:53 13.06.2025 (обновлено: 08:36 13.06.2025)
 
Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай вырос на 30%

Экспорт высокотехнологичной продукции из Москвы в Китай за год вырос более чем на 30%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Район Пудун в Шанхае
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПЕКИН, 13 июн - ПРАЙМ. Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай увеличился за год более чем на 30%, заявил генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов на пленарном заседании конференции "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина".
"В последние годы мы видим существенный интерес и запрос на экспорт высокотехнологичных товаров и услуг. Например, по итогам прошлого года 72% несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Китай как раз относилось в этому сегменту, к высокотехнологичным отраслям. Если говорить про динамику, то год к году это значение увеличилось более чем на 30%", - сказал Степанов.
По его словам, традиционно Москва видит спрос у Китая на пищевую продукцию, продукты товаров широкого потребления - косметику, бытовую химию.
"Если говорить о торговых отношениях между Москвой и Китаем, то, безусловно, Китай традиционно входит в топ-3 стран с точки зрения импорта готовой продукции из города Москвы. Готовой продукцией я называю несырьевой неэнергетический экспорт. Если говорить в относительных значениях, то на Китай приходится 8,5% всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы", - добавил Степанов.
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