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Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай вырос на 30%

Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай вырос на 30% - 13.06.2025, ПРАЙМ

Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай вырос на 30%

Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай увеличился за год более чем на 30%, заявил генеральный директор Московского экспортного центра Виталий... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T07:53+0300

2025-06-13T07:53+0300

2025-06-13T08:36+0300

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ПЕКИН, 13 июн - ПРАЙМ. Экспорт московской высокотехнологичной продукции в Китай увеличился за год более чем на 30%, заявил генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов на пленарном заседании конференции "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". "В последние годы мы видим существенный интерес и запрос на экспорт высокотехнологичных товаров и услуг. Например, по итогам прошлого года 72% несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Китай как раз относилось в этому сегменту, к высокотехнологичным отраслям. Если говорить про динамику, то год к году это значение увеличилось более чем на 30%", - сказал Степанов. По его словам, традиционно Москва видит спрос у Китая на пищевую продукцию, продукты товаров широкого потребления - косметику, бытовую химию. "Если говорить о торговых отношениях между Москвой и Китаем, то, безусловно, Китай традиционно входит в топ-3 стран с точки зрения импорта готовой продукции из города Москвы. Готовой продукцией я называю несырьевой неэнергетический экспорт. Если говорить в относительных значениях, то на Китай приходится 8,5% всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы", - добавил Степанов.

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