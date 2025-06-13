https://1prime.ru/20250613/gaz-858458709.html

ЕС сократил закупки российского газа до минимума с 2023 года

ЕС сократил закупки российского газа до минимума с 2023 года - 13.06.2025, ПРАЙМ

ЕС сократил закупки российского газа до минимума с 2023 года

Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T12:48+0300

2025-06-13T12:48+0300

2025-06-13T12:48+0300

энергетика

газ

ес

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Согласно информации ведомства, ЕС во второй месяц весны немного нарастил закупки трубопроводного газа у России - на 13% по сравнению с уровнем месяцем ранее, до 383,4 миллиона евро. В то же время закупки сжиженного природного газа снизились - до 526,6 миллиона евро против 829,6 миллиона в марте. В результате общая стоимость импорта газа составила 910 миллионов евро, что на 22% ниже мартовских покупок. Доля России в европейских закупках опустилась до 11,3%. Оба показателя на минимуме с августа 2023 года.

https://1prime.ru/20250613/gaz-858457444.html

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