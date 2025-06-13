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ЕС сократил закупки российского газа до минимума с 2023 года - 13.06.2025, ПРАЙМ
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ЕС сократил закупки российского газа до минимума с 2023 года
ЕС сократил закупки российского газа до минимума с 2023 года - 13.06.2025, ПРАЙМ
ЕС сократил закупки российского газа до минимума с 2023 года
Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T12:48+0300
2025-06-13T12:48+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Согласно информации ведомства, ЕС во второй месяц весны немного нарастил закупки трубопроводного газа у России - на 13% по сравнению с уровнем месяцем ранее, до 383,4 миллиона евро. В то же время закупки сжиженного природного газа снизились - до 526,6 миллиона евро против 829,6 миллиона в марте. В результате общая стоимость импорта газа составила 910 миллионов евро, что на 22% ниже мартовских покупок. Доля России в европейских закупках опустилась до 11,3%. Оба показателя на минимуме с августа 2023 года.
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газ, ес
Энергетика, Газ, ЕС
12:48 13.06.2025
 
ЕС сократил закупки российского газа до минимума с 2023 года

Евростат: ЕС в апреле закупил у России газа на минимальные с 2023 года 910 миллионов евро

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Согласно информации ведомства, ЕС во второй месяц весны немного нарастил закупки трубопроводного газа у России - на 13% по сравнению с уровнем месяцем ранее, до 383,4 миллиона евро.
В то же время закупки сжиженного природного газа снизились - до 526,6 миллиона евро против 829,6 миллиона в марте.
В результате общая стоимость импорта газа составила 910 миллионов евро, что на 22% ниже мартовских покупок. Доля России в европейских закупках опустилась до 11,3%. Оба показателя на минимуме с августа 2023 года.
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