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Евростат назвал основных покупателей российского газа в Евросоюзе
Евростат назвал основных покупателей российского газа в Евросоюзе - 13.06.2025, ПРАЙМ
Евростат назвал основных покупателей российского газа в Евросоюзе
Венгрия в апреле стала главным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, потеснив Францию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T14:05+0300
2025-06-13T14:05+0300
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Венгрия в апреле стала главным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, потеснив Францию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Венгрия во второй месяц весны увеличила закупки газа у России на 1,6% - до 251,9 миллиона евро, став главным его покупателем среди стран Евросоюза. В то же время Франция стала второй после того, как сократила импорт до 230,2 миллиона евро с 464,9 миллиона. Тройку лидеров замыкает Испания, купившая газа на 153,3 миллиона евро, что на 8,5% больше уровня месяцем ранее. Среди крупных импортеров также были Бельгия (82,8 миллиона евро), Греция (73,1 миллиона) и Нидерланды (60 миллионов). Кроме того, вновь сообщила об импорте трубопроводного газа напрямую у России Италия: в марте впервые с 2008 года страна не опубликовала данные о прямых закупках, в апреле же его было приобретено на 37 миллионов евро. Ранее в пятницу Евростат сообщил, что Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года.
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россия, газ, евросоюз
Экономика, РОССИЯ, Газ, Евросоюз
Евростат назвал основных покупателей российского газа в Евросоюзе
Евростат: основным покупателем российского газа в ЕС в апреле стала Венгрия
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Венгрия в апреле стала главным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, потеснив Францию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Венгрия во второй месяц весны увеличила закупки газа у России на 1,6% - до 251,9 миллиона евро, став главным его покупателем среди стран Евросоюза. В то же время Франция стала второй после того, как сократила импорт до 230,2 миллиона евро с 464,9 миллиона. Тройку лидеров замыкает Испания, купившая газа на 153,3 миллиона евро, что на 8,5% больше уровня месяцем ранее.
Среди крупных импортеров также были Бельгия (82,8 миллиона евро), Греция (73,1 миллиона) и Нидерланды (60 миллионов).
Кроме того, вновь сообщила об импорте трубопроводного газа напрямую у России Италия: в марте впервые с 2008 года страна не опубликовала данные о прямых закупках, в апреле же его было приобретено на 37 миллионов евро.
Ранее в пятницу Евростат сообщил, что Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года.
СМИ: ЕК может представить меры по введению запрета на импорт газа из России