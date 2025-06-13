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В Европе существенно выросли цены на газ
В Европе существенно выросли цены на газ - 13.06.2025, ПРАЙМ
В Европе существенно выросли цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе выросли в пятницу на 3,6% – до 449 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 13.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли в пятницу на 3,6% – до 449 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 449,5 доллара за тысячу кубометров (+3,7%). Ценовой максимум составил 457,9 доллара (+5,6%), ценовой минимум – 444,4 доллара (+2,5%). Последние фьючерсы торговались по 449,1 доллара (+3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 433,7 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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ice, европа, газ, цены
Экономика, ICE, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе существенно выросли цены на газ
ICE: цены на газ в Европе выросли на 4%, до $449
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли в пятницу на 3,6% – до 449 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 449,5 доллара за тысячу кубометров (+3,7%). Ценовой максимум составил 457,9 доллара (+5,6%), ценовой минимум – 444,4 доллара (+2,5%). Последние фьючерсы торговались по 449,1 доллара (+3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 433,7 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Летом в Европе вырастут цены на газ, прогнозируют эксперты