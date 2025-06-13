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Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность атаками Израиля на Иран

Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность атаками Израиля на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ

Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность атаками Израиля на Иран

Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, независимо от контекста или обстоятельств,... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T11:32+0300

2025-06-13T11:32+0300

2025-06-13T11:36+0300

энергетика

магатэ

рафаэль гросси

израиль

иран

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ВЕНА, 13 июн - ПРАЙМ. Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, независимо от контекста или обстоятельств, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Это развитие событий вызывает серьёзную обеспокоенность. Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям — независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как людям, так и окружающей среде", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства. Он подчеркнул, что подобные атаки имеют серьёзные последствия для ядерной безопасности а также для регионального и международного мира и безопасности. В связи с этим Гросси призвал обе стороны конфликта воздержаться от эскалации на фоне опасности для ядерных объектов.Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки.

https://1prime.ru/20250613/izrail-858455525.html

израиль

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магатэ, рафаэль гросси, израиль, иран