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Гросси заявил о готовности лично посетить Ближний Восток

Гросси заявил о готовности лично посетить Ближний Восток - 13.06.2025, ПРАЙМ

Гросси заявил о готовности лично посетить Ближний Восток

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на фоне ударов Израиля по Ирану, что готов лично посетить регион для оценки ситуации и контроля за безопасностью и... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T11:58+0300

2025-06-13T11:58+0300

2025-06-13T11:58+0300

политика

магатэ

рафаэль гросси

иран

израиль

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ВЕНА, 13 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на фоне ударов Израиля по Ирану, что готов лично посетить регион для оценки ситуации и контроля за безопасностью и нераспространением. "Я... выразил соответствующим властям свою готовность как можно скорее отправиться на место для оценки ситуации и обеспечения безопасности, охраны и нераспространения в Иране", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства. Гросси сообщил также, что поддерживает связь с инспекторами агентства в Иране и Израиле, и их безопасность имеет первостепенное значение, для чего принимаются все необходимые меры. "Несмотря на текущие военные действия и растущую напряжённость, очевидно, что единственный устойчивый путь вперёд для Ирана, Израиля, всего региона и международного сообщества заключается в диалоге и дипломатии ради обеспечения мира, стабильности и сотрудничества", - добавил гендиректор агентсва. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

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магатэ, рафаэль гросси, иран, израиль