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Гросси заявил о готовности лично посетить Ближний Восток - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Гросси заявил о готовности лично посетить Ближний Восток
Гросси заявил о готовности лично посетить Ближний Восток - 13.06.2025, ПРАЙМ
Гросси заявил о готовности лично посетить Ближний Восток
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на фоне ударов Израиля по Ирану, что готов лично посетить регион для оценки ситуации и контроля за безопасностью и... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T11:58+0300
2025-06-13T11:58+0300
политика
магатэ
рафаэль гросси
иран
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ВЕНА, 13 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на фоне ударов Израиля по Ирану, что готов лично посетить регион для оценки ситуации и контроля за безопасностью и нераспространением. "Я... выразил соответствующим властям свою готовность как можно скорее отправиться на место для оценки ситуации и обеспечения безопасности, охраны и нераспространения в Иране", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства. Гросси сообщил также, что поддерживает связь с инспекторами агентства в Иране и Израиле, и их безопасность имеет первостепенное значение, для чего принимаются все необходимые меры. "Несмотря на текущие военные действия и растущую напряжённость, очевидно, что единственный устойчивый путь вперёд для Ирана, Израиля, всего региона и международного сообщества заключается в диалоге и дипломатии ради обеспечения мира, стабильности и сотрудничества", - добавил гендиректор агентсва. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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магатэ, рафаэль гросси, иран, израиль
Политика, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
11:58 13.06.2025
 
Гросси заявил о готовности лично посетить Ближний Восток

Гросси на фоне атак Израиля по Ирану заявил о готовности лично посетить регион

© Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
© Госкорпорация "Росатом"
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ВЕНА, 13 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на фоне ударов Израиля по Ирану, что готов лично посетить регион для оценки ситуации и контроля за безопасностью и нераспространением.
"Я... выразил соответствующим властям свою готовность как можно скорее отправиться на место для оценки ситуации и обеспечения безопасности, охраны и нераспространения в Иране", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства.
Гросси сообщил также, что поддерживает связь с инспекторами агентства в Иране и Израиле, и их безопасность имеет первостепенное значение, для чего принимаются все необходимые меры.
"Несмотря на текущие военные действия и растущую напряжённость, очевидно, что единственный устойчивый путь вперёд для Ирана, Израиля, всего региона и международного сообщества заключается в диалоге и дипломатии ради обеспечения мира, стабильности и сотрудничества", - добавил гендиректор агентсва.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность атаками Израиля на Иран
11:32
 
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