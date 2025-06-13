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Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу в пределах 1-2%

Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу в пределах 1-2% - 13.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу в пределах 1-2%

Основные фондовые индексы Европы в пятницу днем снижаются в пределах 1-2% на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T14:46+0300

2025-06-13T14:46+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу днем снижаются в пределах 1-2% на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.38 мск немецкий индекс DAX опускался на 1,38% - до 23 450,03 пункта, британский FTSE 100 - на 0,31%, до 8 857,49 пункта, французский CAC 40 - на 0,98%, до 7 688,76 пункта. Мировые инвесторы оценивают влияние на рынки конфликта вокруг стран Ближнего Востока. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Также в пятницу вышла статистика по экономике стран еврозоны. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле снизился до 9,9 миллиарда евро после профицита в 36,8 миллиарда евро в марте, сильнее ожиданий аналитиков.

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рынок, торги, индексы, европа