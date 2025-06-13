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Фондовые индексы США идут вниз - 13.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы США идут вниз
Фондовые индексы США идут вниз - 13.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США идут вниз
Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются более чем на 1%, инвесторы следят за развитием конфликта между Израилем и Ираном, свидетельствуют... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T18:04+0300
2025-06-13T18:04+0300
экономика
сша
фондовые индексы
снижение
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются более чем на 1%, инвесторы следят за развитием конфликта между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,61% - до 42 275,94 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,16%, до 19 434,2 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,01%, до 5 984,12 пункта. В пятницу участники мировых рынков не проявляют склонность к риску и следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Что касается внутренней статистики, в пятницу ранее была опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Показатель в июне увеличился до 60,5 пункта с уровня мая в 52,2 пункта, сильнее ожиданий аналитиков. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
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сша, фондовые индексы, снижение
Экономика, США, фондовые индексы, снижение
18:04 13.06.2025
 
Фондовые индексы США идут вниз

Данные торгов: фондовые индексы США снижаются более чем на один процент

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются более чем на 1%, инвесторы следят за развитием конфликта между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.50 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,61% - до 42 275,94 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,16%, до 19 434,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,01%, до 5 984,12 пункта.
В пятницу участники мировых рынков не проявляют склонность к риску и следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.
Что касается внутренней статистики, в пятницу ранее была опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Показатель в июне увеличился до 60,5 пункта с уровня мая в 52,2 пункта, сильнее ожиданий аналитиков.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
Котировки, сток
Фондовые индексы США умеренно снижаются
Вчера, 16:58
 
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