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Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам недели

Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам недели - 13.06.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам недели

Основные фондовые индексы Европы снизились в пятницу, и по итогам недели, за исключением британского, торговались в минусе, свидетельствуют данные бирж. | 13.06.2025, ПРАЙМ

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экономика

фондовые индексы

снижение

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились в пятницу, и по итогам недели, за исключением британского, торговались в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня индекс британский индекс FTSE опустился на 0,39% - до 8 850,63 пункта, французский CAC 40 на 1,04% - до 7 684,85 пункта, немецкий DAX - на 1,07%, до 23 516,23 пункта. За неделю FTSE слабо вырос на 0,17%, CAC 40 снизился на 1,54%, DAX - на 3,23%. По мнению аналитиков, участники рынка следят за событиями на Ближнем Востоке, и геополитические риски могут отрицательно влиять на динамику европейских фондовых индексов. "Если все завершится быстро, мы увидим довольно скорое восстановление рынков, и, по существу, они не допускают, что конфликт затянется", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного директора Plurimi Wealth Патрика Армстронга (Patrick Armstrong). В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.

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фондовые индексы, снижение