Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам недели - 13.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250613/indeksy-858471533.html
Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам недели
Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам недели - 13.06.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам недели
Основные фондовые индексы Европы снизились в пятницу, и по итогам недели, за исключением британского, торговались в минусе, свидетельствуют данные бирж. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T21:42+0300
2025-06-13T21:43+0300
экономика
фондовые индексы
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/75772/56/757725655_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_80db53bdd6df71ac65432939769effb8.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились в пятницу, и по итогам недели, за исключением британского, торговались в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня индекс британский индекс FTSE опустился на 0,39% - до 8 850,63 пункта, французский CAC 40 на 1,04% - до 7 684,85 пункта, немецкий DAX - на 1,07%, до 23 516,23 пункта. За неделю FTSE слабо вырос на 0,17%, CAC 40 снизился на 1,54%, DAX - на 3,23%. По мнению аналитиков, участники рынка следят за событиями на Ближнем Востоке, и геополитические риски могут отрицательно влиять на динамику европейских фондовых индексов. "Если все завершится быстро, мы увидим довольно скорое восстановление рынков, и, по существу, они не допускают, что конфликт затянется", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного директора Plurimi Wealth Патрика Армстронга (Patrick Armstrong). В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
https://1prime.ru/20250611/indeksy-858405048.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75772/56/757725655_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_519f88cbaeae93046843e10c4f7cc51b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фондовые индексы, снижение
Экономика, фондовые индексы, снижение
21:42 13.06.2025 (обновлено: 21:43 13.06.2025)
 
Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам недели

Фондовые индексы Европы в основном снизились по итогам недели

© flickr.com / Metro CentricСкульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© flickr.com / Metro Centric
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились в пятницу, и по итогам недели, за исключением британского, торговались в минусе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня индекс британский индекс FTSE опустился на 0,39% - до 8 850,63 пункта, французский CAC 40 на 1,04% - до 7 684,85 пункта, немецкий DAX - на 1,07%, до 23 516,23 пункта.
За неделю FTSE слабо вырос на 0,17%, CAC 40 снизился на 1,54%, DAX - на 3,23%.
По мнению аналитиков, участники рынка следят за событиями на Ближнем Востоке, и геополитические риски могут отрицательно влиять на динамику европейских фондовых индексов.
"Если все завершится быстро, мы увидим довольно скорое восстановление рынков, и, по существу, они не допускают, что конфликт затянется", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного директора Plurimi Wealth Патрика Армстронга (Patrick Armstrong).
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Фондовые индексы Европы растут на оптимизме рынков США и Азии
11 июня, 12:58
 
Экономикафондовые индексыснижение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала