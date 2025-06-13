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Инфляция в Аргентине в мае составила 1,5%

Инфляция в Аргентине в мае составила 1,5% - 13.06.2025, ПРАЙМ

Инфляция в Аргентине в мае составила 1,5%

Инфляция в Аргентине в мае по отношению к апрелю составила 1,5%, набрав с начала года 13,3%, сообщает национальный институт статистики. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T01:30+0300

2025-06-13T01:30+0300

2025-06-13T01:30+0300

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в мае по отношению к апрелю составила 1,5%, набрав с начала года 13,3%, сообщает национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 1,5% в мае 2025 года по отношению к апрелю, в годовом выражении - на 43,5%", - говорится в сообщении. Инфляция в Аргентине в апреле замедлилась до 2,8%. Больше всего в мае подорожали услуги связи (4,1%), меньше всего - услуги транспорта (0,4%). Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023 годом, но осталась трехзначной - на уровне 117,8%. Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.

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мировая экономика, аргентина, буэнос-айрес