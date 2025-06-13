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Иран запустил по Израилю более чем 100 беспилотников, сообщили в ЦАХАЛ - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Иран запустил по Израилю более чем 100 беспилотников, сообщили в ЦАХАЛ
Иран запустил по Израилю более чем 100 беспилотников, сообщили в ЦАХАЛ - 13.06.2025, ПРАЙМ
Иран запустил по Израилю более чем 100 беспилотников, сообщили в ЦАХАЛ
Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T08:24+0300
2025-06-13T08:24+0300
иран
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин. "Армия работает над их сбиванием", - сказал военный, которого цитирует газета Times of Israel. По его словам, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
https://1prime.ru/20250613/izrail-858452073.html
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иран, израиль
ИРАН, ИЗРАИЛЬ
08:24 13.06.2025
 
Иран запустил по Израилю более чем 100 беспилотников, сообщили в ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин.
"Армия работает над их сбиванием", - сказал военный, которого цитирует газета Times of Israel.
По его словам, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес удары по военной инфраструктуре Ирана
08:05
 
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