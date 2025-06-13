https://1prime.ru/20250613/iran-858453365.html
В Иране сообщили об угрозе срыва переговоров с США из-за атак Израиля
В Иране сообщили об угрозе срыва переговоров с США из-за атак Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
В Иране сообщили об угрозе срыва переговоров с США из-за атак Израиля
Шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблематике не состоится после ударов Израиля по территории исламской республики, считает член комиссии по... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T09:12+0300
2025-06-13T09:12+0300
2025-06-13T09:12+0300
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблематике не состоится после ударов Израиля по территории исламской республики, считает член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди. "Не думаю, что шестой раунд состоится с учетом произошедшего", - сказал он в эфире иранского телевидения. При этом президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров, несмотря на удары Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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иран, израиль, сша, переговоры
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, переговоры
В Иране сообщили об угрозе срыва переговоров с США из-за атак Израиля
Боруджерди: шестой раунд переговоров Ирана и США может не состояться из-за ударов Израиля
ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблематике не состоится после ударов Израиля по территории исламской республики, считает член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди.
"Не думаю, что шестой раунд состоится с учетом произошедшего", - сказал он в эфире иранского телевидения.
При этом президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров, несмотря на удары Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Иран запустил по Израилю более чем 100 беспилотников, сообщили в ЦАХАЛ