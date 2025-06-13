https://1prime.ru/20250613/iran-858453365.html

В Иране сообщили об угрозе срыва переговоров с США из-за атак Израиля

В Иране сообщили об угрозе срыва переговоров с США из-за атак Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ

В Иране сообщили об угрозе срыва переговоров с США из-за атак Израиля

Шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблематике не состоится после ударов Израиля по территории исламской республики, считает член комиссии по... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T09:12+0300

2025-06-13T09:12+0300

2025-06-13T09:12+0300

политика

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сша

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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблематике не состоится после ударов Израиля по территории исламской республики, считает член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди. "Не думаю, что шестой раунд состоится с учетом произошедшего", - сказал он в эфире иранского телевидения. При этом президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров, несмотря на удары Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

https://1prime.ru/20250613/iran-858452728.html

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иран, израиль, сша, переговоры