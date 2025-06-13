https://1prime.ru/20250613/iran-858453678.html

Иран приступил к "необходимым мерам" в ответ на удары Израиля

Иран приступил к "необходимым мерам" в ответ на удары Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ

Иран приступил к "необходимым мерам" в ответ на удары Израиля

Тегеран приступил к "необходимым оборонным, политическим и правовым мерам" в ответ на удары Израиля по Ирану, заявило правительство Ирана. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T09:31+0300

2025-06-13T09:31+0300

2025-06-13T09:31+0300

политика

иран

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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Тегеран приступил к "необходимым оборонным, политическим и правовым мерам" в ответ на удары Израиля по Ирану, заявило правительство Ирана. "Правительство Ирана инициировало необходимые меры оборонного, политического и правового характера, чтобы заставить Израиль пожалеть и лишить их сна", - говорится в сообщении. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

https://1prime.ru/20250613/izrail-858452073.html

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иран, израиль