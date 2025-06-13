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США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану, заявил иранский МИД
США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану, заявил иранский МИД - 13.06.2025, ПРАЙМ
США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану, заявил иранский МИД
США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану, правительство Соединенных Штатов несет ответственность за атаку еврейского государства, заявил глава МИД... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T12:05+0300
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ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану, правительство Соединенных Штатов несет ответственность за атаку еврейского государства, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Эта атака не состоялась бы без координации и "зеленого света" от США. Правительство США как главный союзник Израиля несет ответственность за страшные последствия этих действий", – приводит его слова официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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иран, израиль, сша, магатэ
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, МАГАТЭ
США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану, заявил иранский МИД
Глава МИД Ирана Аракчи: США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану
ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану, правительство Соединенных Штатов несет ответственность за атаку еврейского государства, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Эта атака не состоялась бы без координации и "зеленого света" от США. Правительство США как главный союзник Израиля несет ответственность за страшные последствия этих действий", – приводит его слова официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Израиль заявил о готовности продолжить уничтожение ядерной программы Ирана