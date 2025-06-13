https://1prime.ru/20250613/iran-858459003.html
Иран призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание совета управляющих
Иран призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание совета управляющих - 13.06.2025, ПРАЙМ
Иран призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание совета управляющих
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T13:00+0300
2025-06-13T13:00+0300
2025-06-13T13:00+0300
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ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное заседание совета управляющих агентства для рассмотрения ударов Израиля. "Аракчи в этом письме, указав на решение Ирана о принятии специальных мер для обеспечения безопасности ядерного оборудования и материалов, заявил, что Иран даст жесткий ответ на агрессию. Он также призывает гендиректора МАГАТЭ к срочным действиям для проведения экстренного заседания совета управляющих агентства для проведения расследования ситуации", – следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале главы МИД Ирана. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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иран, израиль, рафаэль гросси, магатэ
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Иран призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание совета управляющих
МИД Ирана Аракчи в обращении к Гросси призвал МАГАТЭ провести заседание совета
ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное заседание совета управляющих агентства для рассмотрения ударов Израиля.
"Аракчи в этом письме, указав на решение Ирана о принятии специальных мер для обеспечения безопасности ядерного оборудования и материалов, заявил, что Иран даст жесткий ответ на агрессию. Он также призывает гендиректора МАГАТЭ к срочным действиям для проведения экстренного заседания совета управляющих агентства для проведения расследования ситуации", – следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале главы МИД Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность атаками Израиля на Иран