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В Иране оценили характер повреждений ядерного объекта в Натанзе

В Иране оценили характер повреждений ядерного объекта в Натанзе - 13.06.2025, ПРАЙМ

В Иране оценили характер повреждений ядерного объекта в Натанзе

Ядерный объект в Фордо, где размещены центрифуги, не подвергся ударам Израиля, повреждения на объекте обогащения урана в Натанзе лишь "поверхностные", заявил... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T13:33+0300

2025-06-13T13:33+0300

2025-06-13T13:33+0300

энергетика

иран

израиль

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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Ядерный объект в Фордо, где размещены центрифуги, не подвергся ударам Израиля, повреждения на объекте обогащения урана в Натанзе лишь "поверхностные", заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. "Объекты в Натанзе и Фордо находятся глубоко под землей. Операция в отношении Натанза включала повторные ракетные удары, чтобы пробиться внутрь", - приводит его слова агентство IRNA. Он сообщил, что ущерб, нанесенный объекту в Натанзе "поверхностный", но был пожар, Фордо же атакам не подвергался, жертв нет.

https://1prime.ru/20250613/izrail-858459660.html

иран

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иран, израиль