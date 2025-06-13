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В Иране оценили характер повреждений ядерного объекта в Натанзе
В Иране оценили характер повреждений ядерного объекта в Натанзе - 13.06.2025, ПРАЙМ
В Иране оценили характер повреждений ядерного объекта в Натанзе
Ядерный объект в Фордо, где размещены центрифуги, не подвергся ударам Израиля, повреждения на объекте обогащения урана в Натанзе лишь "поверхностные", заявил... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T13:33+0300
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Ядерный объект в Фордо, где размещены центрифуги, не подвергся ударам Израиля, повреждения на объекте обогащения урана в Натанзе лишь "поверхностные", заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. "Объекты в Натанзе и Фордо находятся глубоко под землей. Операция в отношении Натанза включала повторные ракетные удары, чтобы пробиться внутрь", - приводит его слова агентство IRNA. Он сообщил, что ущерб, нанесенный объекту в Натанзе "поверхностный", но был пожар, Фордо же атакам не подвергался, жертв нет.
https://1prime.ru/20250613/izrail-858459660.html
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Энергетика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
В Иране оценили характер повреждений ядерного объекта в Натанзе
ОАЭИ: повреждения на ядерном объекте в Натанзе после атаки Израиля лишь "поверхностные"
ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Ядерный объект в Фордо, где размещены центрифуги, не подвергся ударам Израиля, повреждения на объекте обогащения урана в Натанзе лишь "поверхностные", заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Объекты в Натанзе и Фордо находятся глубоко под землей. Операция в отношении Натанза включала повторные ракетные удары, чтобы пробиться внутрь", - приводит его слова агентство IRNA.
Он сообщил, что ущерб, нанесенный объекту в Натанзе "поверхностный", но был пожар, Фордо же атакам не подвергался, жертв нет.
Израиль вновь атаковал иранский ядерный объект в Натанзе