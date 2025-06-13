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Президент Ирана пообещал дать ответ Израилю на атаку государства - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Президент Ирана пообещал дать ответ Израилю на атаку государства
Президент Ирана пообещал дать ответ Израилю на атаку государства - 13.06.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана пообещал дать ответ Израилю на атаку государства
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал глупой атаку Израиля на исламскую республику, пообещал ответ. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T13:58+0300
2025-06-13T14:24+0300
политика
иран
масуд пезешкиан
израиль
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал глупой атаку Израиля на исламскую республику, пообещал ответ."Конечно, иранский народ и власти страны не будут молчать в ответ на это преступление и дадут законный и мощный ответ, который заставить врага пожалеть из-за своего глупого шага", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.Пезешкиан также отметил, что Иран даст решительный ответ в той же степени, "в которой прикладывал усилия к миру и спокойствию в регионе". Он также призвал иранцев сплотиться и "не верить ложной информации как части психологической войны".В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://1prime.ru/20250613/izrail-858460371.html
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иран, масуд пезешкиан, израиль
Политика, ИРАН, Масуд Пезешкиан, ИЗРАИЛЬ
13:58 13.06.2025 (обновлено: 14:24 13.06.2025)
 
Президент Ирана пообещал дать ответ Израилю на атаку государства

Президент Пезешкиан: Иран даст Израилю ответ и заставит его пожалеть

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал глупой атаку Израиля на исламскую республику, пообещал ответ.
"Конечно, иранский народ и власти страны не будут молчать в ответ на это преступление и дадут законный и мощный ответ, который заставить врага пожалеть из-за своего глупого шага", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.
Пезешкиан также отметил, что Иран даст решительный ответ в той же степени, "в которой прикладывал усилия к миру и спокойствию в регионе". Он также призвал иранцев сплотиться и "не верить ложной информации как части психологической войны".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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ПолитикаИРАНМасуд ПезешкианИЗРАИЛЬ
 
 
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