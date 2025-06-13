https://1prime.ru/20250613/iran-858463372.html
СМИ озвучили примерное число погибших и раненых в Иране в ходе атак Израиля
СМИ озвучили примерное число погибших и раненых в Иране в ходе атак Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
СМИ озвучили примерное число погибших и раненых в Иране в ходе атак Израиля
Удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели не менее 78 человек, еще 329 пострадали, передает агентство Fars. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:24+0300
2025-06-13T15:24+0300
2025-06-13T15:24+0300
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ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. Удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели не менее 78 человек, еще 329 пострадали, передает агентство Fars. "Неофициальное число погибших в результате сегодняшней террористической атаки Израиля по Тегерану достигло 78 человек, еще 329 пострадали", – говорится в сообщении агентства. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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иран, израиль
СМИ озвучили примерное число погибших и раненых в Иране в ходе атак Израиля
Fars: в ходе ударов Израиля по Ирану погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали
ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. Удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели не менее 78 человек, еще 329 пострадали, передает агентство Fars.
"Неофициальное число погибших в результате сегодняшней террористической атаки Израиля по Тегерану достигло 78 человек, еще 329 пострадали", – говорится в сообщении агентства.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Президент Ирана пообещал дать ответ Израилю на атаку государства