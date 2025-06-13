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Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с атаками Израиля
Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с атаками Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с атаками Израиля
Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T16:10+0300
2025-06-13T16:10+0300
2025-06-13T16:10+0300
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана. "В ходе заседания обсуждалась обстановка в стране, было заявлено о готовности всех исполнительных органов власти к обеспечению основных нужд (населения), топливом, лекарствами и другими предметами необходимости, а также проведено необходимое планирование", - говорится в сообщении.
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иран, израиль, совещание
Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с атаками Израиля
Правительство Ирана обсудило на экстренном заседании ситуацию с атаками Израиля
ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана.
"В ходе заседания обсуждалась обстановка в стране, было заявлено о готовности всех исполнительных органов власти к обеспечению основных нужд (населения), топливом, лекарствами и другими предметами необходимости, а также проведено необходимое планирование", - говорится в сообщении.
Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу