https://1prime.ru/20250613/iran-858465085.html

Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с атаками Израиля

Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с атаками Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ

Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с атаками Израиля

Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T16:10+0300

2025-06-13T16:10+0300

2025-06-13T16:10+0300

иран

израиль

совещание

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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана. "В ходе заседания обсуждалась обстановка в стране, было заявлено о готовности всех исполнительных органов власти к обеспечению основных нужд (населения), топливом, лекарствами и другими предметами необходимости, а также проведено необходимое планирование", - говорится в сообщении.

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иран

израиль

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иран, израиль, совещание