https://1prime.ru/20250613/iran-858469761.html
Президент Ирана сообщил Путину о планах в отношении Израиля
Президент Ирана сообщил Путину о планах в отношении Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана сообщил Путину о планах в отношении Израиля
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Тегеран даст подходящий ответ на удары Израиля по... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T20:42+0300
2025-06-13T20:42+0300
2025-06-13T20:42+0300
происшествия
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ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Тегеран даст подходящий ответ на удары Израиля по территории исламской республики, следует из заявления пресс-службы иранского президента. "Нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы иранского президента. Пезешкиан также заявил Путину, что Иран никогда не стремился к ядерному оружию и готов доказать это международным организациям. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что атаки Израиля по иранской территории являются явным нарушением международного права, и что РФ осуждает их. Путин также выразил Пезешкиану соболезнования в связи со всеми жертвами среди военных, ученых и мирного населения в ходе ударов Израиля по иранским городам. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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масуд пезешкиан, телефонный разговор, владимир путин, иран
Происшествия, Масуд Пезешкиан, Телефонный разговор, Владимир Путин, ИРАН
Президент Ирана сообщил Путину о планах в отношении Израиля
Президент Ирана в разговоре с Путиным: Тегеран даст подходящий ответ Израилю
ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Тегеран даст подходящий ответ на удары Израиля по территории исламской республики, следует из заявления пресс-службы иранского президента.
"Нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы иранского президента.
Пезешкиан также заявил Путину, что Иран никогда не стремился к ядерному оружию и готов доказать это международным организациям.
Путин, в свою очередь, подчеркнул, что атаки Израиля по иранской территории являются явным нарушением международного права, и что РФ осуждает их. Путин также выразил Пезешкиану соболезнования в связи со всеми жертвами среди военных, ученых и мирного населения в ходе ударов Израиля по иранским городам.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля