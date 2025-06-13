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ПВО Ирана сбили несколько израильских истребителей и БПЛА, пишут СМИ

ПВО Ирана сбили несколько израильских истребителей и БПЛА, пишут СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ

ПВО Ирана сбили несколько израильских истребителей и БПЛА, пишут СМИ

Системам противовоздушной обороны Ирана удалось сбить несколько израильских истребителей и беспилотников, передает иранское госагентство SNN. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T20:50+0300

2025-06-13T20:50+0300

2025-06-13T20:50+0300

происшествия

иран

пво

истребители

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ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. Системам противовоздушной обороны Ирана удалось сбить несколько израильских истребителей и беспилотников, передает иранское госагентство SNN. Ранее иранские СМИ сообщали, что в ряде городов исламской республики возобновились взрывы, а иранские силы ПВО ведут перехват ракет, выпущенных из Израиля. "В ходе работы армейской ПВО было уничтожено множество ракетных снарядов, дронов и беспилотников, а в ходе успешной операции были уничтожен и ряд израильских истребителей", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

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иран, пво, истребители