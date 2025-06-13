Израиль нанес удары по военной инфраструктуре Ирана
Израиль в рамках операции "Нация львов" атаковал иранские ядерные и военные объекты
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Израиль атаковал ядерную и военную инфраструктуру Ирана в рамках операции "Нация львов". Главные новости и ключевые события — в материале агентства ПРАЙМ.
Главные новости:
- первые сообщения о взрывах в Тегеране были объявлены в три часа ночи по московскому времени;
- вскоре после сообщений о взрывах израильская армия заявила об атаке десятка целей, якобы связанных с ядерной программой Ирана на всей территории страны;
- также израильская армия сообщила об атаке военных объектов Ирана;
- взрывы произошли в том числе на иранском ядерном объекте в Натанзе;
- иранские СМИ подтвердили гибель командующего КСИР;
- позже стало известно о гибели главы генштаба Ирана в результате атак Израиля;
- по предварительным данным, в результате атаки Израиля погибли не менее 6 иранских физиков-ядерщиков;
- в результате атак Израиля пострадали по меньшей мере 50 человек, из которых не менее 35 - женщины и дети;
- на западной границе Ирана погиб один человек;
"Один человек погиб, 24 пострадали в результате атак Израиля в (городском округе) Касре-Ширин (расположен в провинции Керманшах на западной границе Ирана)", - сообщило агентство ISNA.
- верховный лидер Ирана заявил, что дает "свободу действий" вооружённым силам страны для ответа на удары Израиля;
- Минобороны Израиля отдала приказ о призыве тысяч резервистов вскоре после начала операции против Ирана;
- президент США Дональд Трамп собрал совещание своего кабинета на фоне новостей об атаке Израиля по иранским объектам
- в США заявили, что не оказывали помощь Израилю в атаке Ирана;
- Трамп выразил надежду на возвращение Ирана за стол переговоров, несмотря на удары Израиля;
"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из их руководства не вернутся"
- американский лидер также заявил о готовности защитить США и Израиль в случае ответных действий со стороны Ирана
- в Иране сомневаются в том, что шестой раунд переговоров с США состоится после атак Израиля.
В ответ на действия Израиля, Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин.
По его словам, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.