https://1prime.ru/20250613/izrail-858452073.html

Израиль нанес удары по военной инфраструктуре Ирана

Израиль нанес удары по военной инфраструктуре Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ

Израиль нанес удары по военной инфраструктуре Ирана

Израиль атаковал ядерную и военную инфраструктуру Ирана в рамках операции "Нация львов". Главные новости и ключевые события — в материале агентства ПРАЙМ. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T08:05+0300

2025-06-13T08:05+0300

2025-06-13T09:10+0300

политика

иран

израиль

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Израиль атаковал ядерную и военную инфраструктуру Ирана в рамках операции "Нация львов". Главные новости и ключевые события — в материале агентства ПРАЙМ.Главные новости:"Один человек погиб, 24 пострадали в результате атак Израиля в (городском округе) Касре-Ширин (расположен в провинции Керманшах на западной границе Ирана)", - сообщило агентство ISNA."Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из их руководства не вернутся"В ответ на действия Израиля, Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин.По его словам, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.

https://1prime.ru/20250613/iran-858452728.html

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, сша, дональд трамп