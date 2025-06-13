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Израиль начал сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами своей территории
Израиль начал сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами своей территории - 13.06.2025, ПРАЙМ
Израиль начал сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами своей территории
Истребители ВВС Израиля начали сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами границ израильской территории, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T09:55+0300
2025-06-13T09:55+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Истребители ВВС Израиля начали сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами границ израильской территории, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военного чиновника. "Истребители ВВС Израиля начали сбивать беспилотники, запущенные из Ирана по Израилю сегодня утром. По словам военного чиновника, беспилотники перехватываются за пределами границ Израиля", - говорится в сообщении. Газета отмечает, что те БПЛА, которые не удастся перехватить, как ожидается, достигнут территории Израиля в течение около часа.Как заявила официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова, ЦАХАЛ зафиксировал запуски БПЛА со стороны Ирана и готов к перехвату и защите граждан Израиля."Израиль засек запуск БПЛА, ВВС и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля", - сообщила она.
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израиль, иран
Израиль начал сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами своей территории
Times of Israel: Израиль сбивает запущенные Ираном БПЛА за пределами своих границ
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Истребители ВВС Израиля начали сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами границ израильской территории, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военного чиновника.
"Истребители ВВС Израиля начали сбивать беспилотники, запущенные из Ирана по Израилю сегодня утром. По словам военного чиновника, беспилотники перехватываются за пределами границ Израиля", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что те БПЛА, которые не удастся перехватить, как ожидается, достигнут территории Израиля в течение около часа.
Как заявила официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова, ЦАХАЛ зафиксировал запуски БПЛА со стороны Ирана и готов к перехвату и защите граждан Израиля.
"Израиль засек запуск БПЛА, ВВС и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля", - сообщила она.
Иран запустил по Израилю более чем 100 беспилотников, сообщили в ЦАХАЛ