https://1prime.ru/20250613/izrail-858455525.html

Израиль заявил о готовности продолжить уничтожение ядерной программы Ирана

Израиль заявил о готовности продолжить уничтожение ядерной программы Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ

Израиль заявил о готовности продолжить уничтожение ядерной программы Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит проводить военные операции, целью которых является уничтожение ядерной программы Ирана и устранение угроз для страны,... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T10:59+0300

2025-06-13T10:59+0300

2025-06-13T10:59+0300

иран

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg

МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит проводить военные операции, целью которых является уничтожение ядерной программы Ирана и устранение угроз для страны, заявил в пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Силы ЦАХАЛ продолжат свою деятельность по уничтожению иранской ядерной программы и устранению угроз государству", - заявил Кац, чьи слова приводит информационный портал Ynet. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

https://1prime.ru/20250613/izrail-858454420.html

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль