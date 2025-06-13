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Израиль заявил о готовности продолжить уничтожение ядерной программы Ирана
Израиль заявил о готовности продолжить уничтожение ядерной программы Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
Израиль заявил о готовности продолжить уничтожение ядерной программы Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит проводить военные операции, целью которых является уничтожение ядерной программы Ирана и устранение угроз для страны,... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T10:59+0300
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит проводить военные операции, целью которых является уничтожение ядерной программы Ирана и устранение угроз для страны, заявил в пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Силы ЦАХАЛ продолжат свою деятельность по уничтожению иранской ядерной программы и устранению угроз государству", - заявил Кац, чьи слова приводит информационный портал Ynet. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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иран, израиль
Израиль заявил о готовности продолжить уничтожение ядерной программы Ирана
Минобороны Ирана: страна продолжит военные операции по уничтожению ядерной программы Ирана
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит проводить военные операции, целью которых является уничтожение ядерной программы Ирана и устранение угроз для страны, заявил в пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац.
"Силы ЦАХАЛ продолжат свою деятельность по уничтожению иранской ядерной программы и устранению угроз государству", - заявил Кац, чьи слова приводит информационный портал Ynet.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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