https://1prime.ru/20250613/izrail-858455961.html

Израиль перехватил все иранские БПЛА, сообщили СМИ

Израиль перехватил все иранские БПЛА, сообщили СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ

Израиль перехватил все иранские БПЛА, сообщили СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данном этапе успешно перехватила иранские БПЛА, выпущенные в сторону еврейского государства, сообщил в пятницу израильский... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T11:17+0300

2025-06-13T11:17+0300

2025-06-13T11:17+0300

иран

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg

МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данном этапе успешно перехватила иранские БПЛА, выпущенные в сторону еврейского государства, сообщил в пятницу израильский новостной портал Ynet. "В ЦАХАЛ сообщили, что все иранские БПЛА, запущенные в сторону Израиля после атак по Ирану, были успешно перехвачены", - говорится в сообщении портала. Ранее в пятницу официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова подтвердила РИА Новости, что израильские военные начали перехват иранских БПЛА, некоторые из которых находятся за пределами воздушного пространства Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

https://1prime.ru/20250613/izrail-858455525.html

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль