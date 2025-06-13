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Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля
Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля
Посольство России в Израиле настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации в регионе, заявила... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T11:34+0300
2025-06-13T11:34+0300
общество
россия
израиль
иран
путешествия
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Посольство России в Израиле настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации в регионе, заявила пресс-служба посольства в пятницу. "В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации", - говорится в сообщении. В пресс-службе посольства добавили, что находящимся в Израиле российским гражданам необходимо сохранять спокойствие и бдительность, соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности и оставаться вблизи безопасных мест, а тем, у кого имеется такая возможность, - покинуть Израиль на период до нормализации обстановки. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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общество , россия, израиль, иран, путешествия
Общество , РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, путешествия
11:34 13.06.2025
 
Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля

Посольство России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль

© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© flickr.com / timtom.ch
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Посольство России в Израиле настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации в регионе, заявила пресс-служба посольства в пятницу.
"В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе посольства добавили, что находящимся в Израиле российским гражданам необходимо сохранять спокойствие и бдительность, соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности и оставаться вблизи безопасных мест, а тем, у кого имеется такая возможность, - покинуть Израиль на период до нормализации обстановки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
АТОР сообщил число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле
11:11
 
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